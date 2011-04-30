به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و از مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات تیم توزین الکتریک کاشان همچون دیدار رفت موفق به شکست راه و ترابری قم شد و در جمع چهار تیم برتر قرار گرفت. دیدار امروز دو تیم با تنها پنج اختلاف امتیاز به پایان رسید.

در دیگر دیدار برگزار شده از این مرحله تیم ذوب آهن هم نیز در سالن ملت اصفهان تیم شهرداری گرگان را با شکست مواجه کرد تا حضور خود را در جمع چهار تیم برتر مسابقات قطعی کند. پیش از این دو دیدار تیم مهرام نیز در تالار بسکتبال آزادی کاسپین قزوین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

این در حالی است که در سالن شهرک بعثت دیدار تیم‎های پتروشیمی و دانشگاه آزاد با برتری تیم میزبان به پایان رسید. با رقم خوردن این نتیجه و با توجه به برتری دانشگاه آزاد در دیدار رفت، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تا روز یکشنبه و برگزاری دیدار سوم میان این دو تیم ادامه خواهد داشت. دیدار سوم پتروشیمی و دانشگاه آزاد در ماهشهر برگزار می‌شود.

دیدارهای رده‌بندی تیم های نهم تا دوازدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هم امروز شنبه پیگیری شد که طی آن در شیراز تیم ب . آ در مصاف با بانک سامان به برتری دست یافت. شرکت ملی حفاری نیز در دیدار خانگی برابر هیئت شهرکرد با 20 اختلاف امتیاز صاحب برتری شد.

تیم‎های ب . آ شیراز و ملی حفاری اهواز در شرایطی حریفان خود را شکست دادند که نتیجه دیدارهای رفت را به آنها واگذار کرده بودند. بدین ترتیب دیدار سوم ب . آ شیراز برابر بانک سامان و ملی حفاری اهواز مقابل هیئت شهرکرد تعیین کننده تیم برنده است. این دو بازی روز یکشنبه به ترتیب در شیراز و اهواز برگزار خواهد شد.

مرحله یک چهارم نهایی:

* مهرام تهران 102 - کاسپین قزوین 61

* پتروشیمی بندرامام 73 - دانشگاه آزاد 64

* ذوب آهن اصفهان 91 - شهرداری گرگان 67

* راه و ترابری قم 76- توزین التریک کاشان 71

رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم:

* ب . آ شیراز 91 - بانک سامان 81

* ملی حفاری اهواز 60 - هیئت شهرکرد 40