اولین "امداد محله" در بهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد عصر شنبه در مراسم افتتاح هسته مردمی در بهاباد اظهار داشت: هدف از تشکیل هسته های مردمی در محلات، شناسایی محرومان واقعی توسط معتمدان محلی، ارائه کمکهای حمایتی کمیته امداد به وسیله معتمدان به صورت محرمانه و محترمانه به خانواده های نیازمند بر اساس نیاز آنان همچنین شناسایی خیران است.

حمید نصیری با بیان اینکه تمام تلاش این نهاد در جهت حفظ عزت نفس و کرامت انسانی محرومان است، افزود: تاکنون تعداد دو هزار معتمد محلی در سراسر استان شناسایی شده‌اند که امیدواریم این هسته‌های مردمی زمینه اجرایی شدن برنامه های این نهاد در سال جهاد اقتصادی را فراهم کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بهاباد نیز در این مراسم ضمن قدردانی از مسئولان و اعضای کانون فرهنگی مساجد در افتتاح هسته مردمی بیان داشت: افتتاح هسته های مردمی در راستای گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری و شناسایی نیازمندان واقعی جامعه است.

محمد باقری افزود: تا پایان سال جاری شش هسته مردمی در بهاباد افتتاح می شود و با شناسایی نیازمندان واقعی، امکان ارائه خدمات بهتر به آنها فراهم می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان یزد در ادامه سفر به شهرستان بهاباد با فرماندار این شهرستان نیز دیدار کرد و به بحث و تبادل نظر پیرامون اشتغال جوانان در بهاباد پرداخت.

وی در ادامه به اتفاق هیئت همراه از چند منزل مددجویی و تعدادی از طرح های اشتغال بازدید کرد.