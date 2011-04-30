به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی عصر شنبه در جلسه شورای اشتغال استان با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی آذربایجان شرقی به ترکیه اظهار داشت: در جلسه مشترکی که با حضور سفرای دو کشور تشکیل شد، بنا شد که در سال جاری 15 میلیارد دلار از این هدف‌گذاری محقق شود و در این راستا تبادل امکانات و دانش فنی از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

فرصتهای اقتصادی آذربایجان شرقی در اجلاس راه ابریشم ترکیه معرفی شد

بیگی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در جلسه مشترک ایران و ترکیه اظهار داشت: در این سفر فرصت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی در اجلاس راه ابریشم ترکیه معرفی شد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: این سفر که به منظور شرکت در دومین اجلاس حمل و نقل جاده ابریشم در ترابوزان ترکیه صورت گرفت و هیئت‌هایی از 25 کشور جهان در آن حضور داشتند تلاش شد ضمن حضور در جلسات عمومی، با هیئت‌های کشورهای دیگر نیز نشست‌هایی برگزار کرده و ضمن معرفی فرصت‌های اقتصادی استان از ظرفیت‌های آنها نیز آگاه شویم.

بیگی ادامه داد: در ملاقات‌ با استانداران استان‌های مرزی کشور ترکیه و همچنین جلسات مشترک بازرگانی، مسائل و مشکلات موجود بررسی شد.

استاندار آذربایجان شرقی بندر ترابوزان ترکیه را دارای موقعیت ویژه‌ای از جهت حمل و نقل عنوان کرد و گفت: موقعیت استفاده از ظرفیت این بندر علاوه بر خطوط ریلی آن برای آذربایجان شرقی وجود دارد.

بیگی با بیان این که کشورهای مسیر جاده ابریشم شرایط مختلفی از جهت اقتصادی دارند، گفت: ارتباط این کشورها می‌تواند موجب همدلی در بین اعضا شده و منافع آنها را برای یکدیگر تامین کند.

امضای تفاهم نامه ایران و پاکستان برای توسعه فعالیتهای کشاورزی

وی همچنین با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با هیئتی از کشور پاکستان گفت: ایران و پاکستان اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوانی دارند و این تفاهم‌نامه در راستای این اشتراکات، برای توسعه فعالیتهای کشاورزی امضا شد.

بیگی استفاده از ظرفیت‌های ورزشی و همکاری تیم‌های ورزشی را نیز در کنار مناسبات اقتصادی زمینه‌ساز توسعه ارتباطات دو طرف عنوان کرد و افزود: در این خصوص تفاهم نامه هایی نیز بین این استان با استان ترابوزان ترکیه منعقد شد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به فعالیت‌های اقتصادی استان از سوی مدیران دولتی و بخش‌های خصوصی تاکید کرد.

وی افزود: در اجلاس حمل و نقل جاده ابریشم پیشنهاد شد که شهر تبریز می‌تواند به عنوان میزبان نشست‌های بعدی، زمینه مناسبی برای تشریک مساعی اعضا فراهم کند.

همایش بین المللی حمل و نقل با حضور هیئتهایی از 25 کشور جهان روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت در ترابوزان ترکیه بکار خود پایان داد.