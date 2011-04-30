به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی عصر شنبه در همایش خانواده و رسانه های دیجیتالی در گرگان افزود: جذابیتهای این رسانه در دهکده جهانی آنقدر وسیع است که اگر با سرعت، مسئولان، نخبگان علمی و فرهنگی در تولید محتوی، توسعه مبانی فرهنگی، آگاه سازی و حتی دادن هشدار جلوی آسیبها را نگیرند، شاید هیچ جنگ نظامی نتواند به این میزان به حذف و نابودی انسان و انسانیت تبدیل شود.



وی خاطرنشان کرد: شکل گیری شخصیت جوانان ما نباید در فضاهای مجازی غیراسلامی صورت بگیرد و این تسلط و مهارت آموزی ما والدین را می خواهد.

وی اظهار داشت: پدران و مادران باید به لحاظ تسلط بر چگونگی کاربرد این رسانه جلوتر از فرزندان باشند و در غیر اینصورت ما در دور برگردان ذهن خلاق و هوشمند انه فرزندانمان قرار می گیریم.

مدیرکل دفترخانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: امروزه فضا های مجازی می توانند یک فرصت مغتنم، یک فرصت ارزشی باشند.

وی افزود: خانواده کارکردهای متفاوت و فروانی دارد و خانواده عامل موفقیت با خدای ناکرده شکست در جبهه های مختلف نظام مقدس جمهوری هستند.

مهدوی با اشاره به نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف افزود: زنان تاثیر شگرف در این زمینه دارند و مباحث اشتغال و دورکاری و ... در کل فرهنگ اقتصاد با حضور جدی زنان و خانواده می تواند از اهداف سیاسی به ابزار رشد و تکامل انسانی تبدیل شود .

دفتر خانواده و بانوان استانداری با هدف ضرورت آشنایی خانواده ها با چگونگی استفاده از اینترنت و مخاطرات استفاده از فضای مجازی همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه رسانه های دیجیتالی در استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به برگزاری همایشی تحت عنوان آشنایی خانواده با سرویس های اینترنتی ، شبکه های مجازی و بازی های رایانه ای ، فرصت ها و تهدیدها کرده است.