به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدمحمد حسینی بعد از ظهر شنبه در همایش دین، رسانه و کودک در قم گفت: در زمانه‌ای این همایش برگزار می‌شود که جهان متغیر آبستن حوادث بزرگ و تاریخی است و از یکسو همه استکبار و ایادی شیطان با استفاده از همه ابزارهای نوین صف کشیده اند و از سوی دیگر مومنان در مصافی سخت هرچند نابرابر در مقابل آنها ایستاده اند.



وی با اشاره به ظهور انقلاب اسلامی و حوادث اخیر منطقه ابرازداشت: تاریخ می‌رود تا برگ دیگری بر خورد و برای دهه‌ها تصویر دیگری از تاریخ در صحنه بین الملل نقش ببندد.



وی ادامه داد: در حوادثی که امروز در حساس ترین منطقه جهان در حال شکل گیری است به طور قطع و یقین با حوادث جنگ جهانی دوم برابری می‌کند.



حسینی تصریح داشت: بعد از جنگ جهانی دوم نظام دوقطبی ایجاد شد پیامدهای این تحولات نیز به طور قطع و یقین در دهه های آینده تاثیرگذار و جنگ میان کفر و استکبار با مسلمانان روشن تر خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت تولید برنامه برای کودک اظهارداشت: هر سرمایه گذاری که برای کودکان انجام شود دنیای آینده را خواهند ساخت، امروزه در مطالعات انجام شده مشخص شده که بخش عمده و اصلی ترین وقت فرزندان پای تلویزیون و رسانه های جدید صرف می شود و شخصیت کودک از این طریق ساخته می شود.



رسانه؛ منشا بسیاری از بزه ها



حسینی بیان کرد: هر پیامی که داده می شود توسط کودکان گرفته می شود و متاسفانه درصد وقتی که کودکان برای استفاده از این ابزار می گذارند روز به روز در حال افزایش است و تحقیقات بیانگر این است که بسیاری از بزه کاری ها و ناهنجار ها از طریق رسانه به کودکان آموخته می شود.



مشاور رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اینکه براساس تحقیقات، رابطه معناداری میان صحنه های منفی در تلویزیون با رفتارهای کودک وجود دارد ابرازداشت: وقتی کودک در یک برنامه عروسکی با قتل و نظایر آن روبه رو می شود اثر منفی در ذهن او تا بزرگسالی باقی می ماند.



حسینی تاکیدکرد: نظام غرب چون خودش این مسایل را تجربه کرده و به عواقب شوم آن پی برده است می خواهد آن را برای جهان سوم و کشورهای اسلامی بازتولید کند و خواب های شومی برای جهان اسلام دیده است.



تقابلی میان دین و رسانه نیست



مدیر امور بین الملل صدا وسیما با بیان اینکه تقابلی میان دین و رسانه نیست اظهارداشت: برخیها در نظریاتشان شیطنت می کنند و می خواهند این مفهوم را القاء کنند امام همین فعالیت رسانه ای ایران نشان دهنده درست نبودن این ادعا است.



وی ادامه داد: این موضوع شیطنتی است که در بعد آکادمیک انجام می دهند در صورتی که ما معتقدیم که دین می تواند به خوبی از طریق رسانه منتقل شود.



صهیونیستها پشت پرده رسانه های دنیا



مشاور سازمان صدا و سیما با اشاره به پشت پرده اداره شبکه های رادیویی و تلوزیزیونی دنیا خاطرنشان ساخت: صهیونیستها و یهود بیشترین شبکه های دنیا را در اختیار دارند و بیشترین تبلیغ را انجام می دهند و با این حال ما ساعت ها فرزندان خود را در کنار ساخته های دشمن که برنامه‌های آنان است رها می‌کنیم.



ایران قطب تولید برنامه برای کودکان شود



وی با بیان اینکه امروز تولید پاک برای کودک در بیشتر کشورها پذیرفته شده است تاکیدکرد: کشور ما باید با استفاده از این ظرفیت مناسب به قطب تولید برنامه برای کودکان در دنیا تبدیل شود.

