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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح 3 ساله شدن اعتبار معاینه فنی خودروها روی میز دولت

طرح 3 ساله شدن اعتبار معاینه فنی خودروها روی میز دولت

قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه هم اکنون معاینه فنی خودروهای صفرکیلومتر سالانه است گفت: طرحی از سوی سازمان برای سه ساله کردن معاینه فنی خودروهای صفر به دولت ارائه شده است.

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جایگزین کردن ظروف گیاهی به جای پلاستیک گفت: یکی از اولویتهای سازمان محیط زیست جایگزین کردن تولیدات منشاء قابل بازیافت به جای تولیدات غیر زیست محیطی است که صد در صد ظروف پلاستیکی هم جزو آن است.

وی افزود: محیط زیست از طرحهایی که با محیط زیست سازگارند و جایگزین پلاستیک می شود استقبال و حمایت می کند البته قرار است یارانه ای برای بر طرف کردن گرانی ظروف گیاهی در نظر گرفته شود ولی فرهنگ سازی مهمتر از یارانه است.
 
قائم مقام سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به اظهارات سردار مومنی رئیس راهنمایی رانندگی کشور مبنی بر پنج ساله کردن اعتبار معاینه فنی خودروها در کشور گفت: منظور وی خودروهای نو و صفر کیلومتر بوده است ولی پیشنهاد محیط زیست سه ساله کردن اعتبار معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر است.
 
وی افزود: در دنیا معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر سالانه است ولی پیشنهاد سه ساله کردن اعتبار معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر را به کمیسیون زیربنایی دولت و مجلس ارائه می کنیم.
کد مطلب 1301345

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