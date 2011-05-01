باید از همه ظرفیتهای کار استان تهران به بهترین شکل استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، مهدی رفیعی که عصر شنبه در همایش "کارگران پیشگامان جهاداقتصادی" در کانون فرهنگی شهدای پاکدشت سخن می گفت، افزود: با توجه به تحریمهای اقتصادی دنیا علیه ایران، باید در جهت بی اثر کردن این تحریمها برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به شعار امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی، تولید ثروت مشروع را یکی از مصداقهای جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: اقتصاد نقش ارزنده ای در رشد و شکوفایی کشور دارد.

این مسئول، کارآفرینان را تأثیرگذاران اصلی در چرخه ارزش افزوده دانست و با تأکید بر اهمیت سرمایه های انسانی در چرخه اقتصادی، خاطر نشان کرد: باید از همه ظرفیتهای کار استان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

ضرورت ایجاد اشتغال پویا در استان تهران

وی با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال پویا در استان تهران افزود: افرادی که در فضای کسب و کار مشغول فعالیت هستند، مسئولیت سنگین جهادی بر عهده دارند که باید در راستای بهتر انجام شدن آن تلاش کنند. مدیرکل کار و اموراجتماعی استان تهران خطاب به کارگران گفت: از فرصتهای امروز باید برای کسب و ارتقای مهارتهای فردی خود و همچنین افزایش بهره وری استفاده نمود.

وی تأکید کرد: محیط های کار، باید به یک محیط دانش محور و شاداب تبدیل شود تا بازدهی کارها چند برابر شده و رشد اقتصادی نیز به دست بیاید.