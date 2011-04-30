به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حمید تابلی عصر شنبه در جمع دانشجویان شاهد دانشگاه پیام نور مرکز کرمان اظهارداشت: دانشجویان شاهد مدیران آینده نظام هستند.



وی با اشاره به راه اندازی ستاد دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه پیام نور استان کرمان اظهار داشت: تلاش ما بر این است که دانشجویان شاهد و ایثارگر از لحاظ علمی ارتقا یابند.

تابلی با اشاره به گسترش فرهنگ شهادت در دانشگاهها ادامه داد: امروز تمام دانشگاهیان باید شهدا را الگو قرار دهند.

وی با اشاره به فعالیت کانون دانشجویی ایثار در دانشگاه افزود: تمام فعالیتهای این کانون باید بر اساس ارزشهای اسلامی و در جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت انجام شود.

همجنین در این همایش سردار محمد رضا حسنی سعدی رییس بنیاد شهید وامور ایثار گران استان کرمان گفت: سه در صد جمعیت کل دانشجویی کشور دانشجویان شاهد و ایثار گر هستند و 10در صد از جمعیت نخبگان کل کشور را نخبگان شاهد و ایثار گر تشکیل داده اند که از افتخارات نظام است.

تابلی خاطرنشان کرد: شهدا و ایثار گران از نخبگان بر جسته بودند و با شهامت و صداقت نام نخبگی خود را در تاریخ ثبت کردند.

وی افزود: امروز در دانشگاههای بزرگ کشور رتبه های تک رقمی از دانشجویان شاهد و ایثار است و فرزندان بعضی از شهدا تمام نمراتشان بیست است و این گروه افراد استثنایی نیستند و با تلاش و کوشش به اینجا رسیده اند.

این مسئول اضافه کرد: در کرمان سه هزار و 553 نفر دانش آموز و چهار هزار و 385 نفر دانشجو شاهد و ایثار گر در حال تحصیل هستند

تابلی گفت: سه در صد از جمعیت دانشجویی دانشگاه باهنر کرمان نیز جز دانشجویان شاهد و ایثار گر هستند.

وی تصریح کرد: دانشجویان شاهد و ایثار گر استان کرمان در سال گذشته 212 مقاله، 250 طرح تحقیقاتی هزار و 600 اختراع را به ثبت رسانده اند که از افتخارات نظام هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: هزار و 121 عنوان کتاب نیز توسط جانبازان و ایثار گران تالیف شده است.

در این مراسم از 15 دانشجوی برتر شاهد دانشگاه پیام نور کرمان تجلیل شد.