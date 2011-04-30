به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره، احکام صادره از سوی دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون را کاملا سیاسی و با تکیه بر اتهامات ساختگی توصیف کرد.



وی از سازمانهای حقوق بشر بین المللی خواست مانع اجرای احکام اعدام رژیم آل خلیفه ضد چهار نفر از جوانان انقلابی شوند.



شیخ علی سلمان با بیان اینکه اعدام چهار جوان معترض، تبعات بسیار خطرناکی برای رژیم آل خلیفه خواهد داشت، تاکید کرد : رژیم بحرین با ادامه بازداشت هزاران معترض و صدور احکام ظالمانه اعدام، فضای کشور را کاملا پلیسی و امنیتی کرده است.



شیخ سلمان با بیان اینکه مردم چیزی فراتر از حقوق خود نمی خواهند و هرگز خواهان تنش نیستند، رژیم آل خلیفه را مسئول عواقب اعدام چهار جوان انقلابی دانست.



آمریکا و اداره سرکوب مردم بحرین



از سوی دیگر"عباس العمران" عضو مرکز حقوق بشر بحرین، با محکوم کردن مواضع آمریکا در حمایت از رژیم آل خلیفه، خاطر نشان کرد : آمریکا، روند سرکوب مردم بحرین را اداره می کند. سفر اخیر فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به منامه برای تحمیل شروط بر انقلابیون که با مخالفت آنها روبرو شد و در پی آن چراغ سبز واشنگتن برای صدور احکام اعدام، مهر تاییدی بر همسویی میان واشنگتن و رژیم حمد است.



به گزارش مهر به نقل از العالم، العمران تصریح کرد : مردم بحرین به ویژه پس از سرکوبگری های رژیم حاکم ، کشتار، شکنجه و همچنین ویران کردن خانه ها ، مساجد و اماکن مقدس و کشاندن ارتش عربستان سعودی به بحرین و برقراری قوانین عرفی به جای قوانین حقوقی در کشور، هرگز با چنین رژیمی موافقت نخواهند کرد.



ادامه قیام مردم بحرین با وجود فضای رعب و وحشت



عضو مرکز حقوق بشر بحرین با تاکید بر شکست اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در توقف قیام مردم، خاطر نشان کرد : اعتراضات مردم همچنان ادامه دارد و رژیم در تنگنایی بسیار شدید گرفتار شده است، پایداری ملت بحرین، حامل پیامی برای رژیم است و آن اینکه این رژیم به هیچ وجه نمی تواند ملت را از خواسته های مشروع و قانونی خود در خصوص آزادی خواهی ، دموکراسی خواهی و تشکیل دولت منتخب بازدارد.

صدور احکام اعدام و بازداشت 400 تظاهرکننده



رژیم حاکم بر بحرین در روزهای اخیر ، مرتکب جنایتهای متعدد و موارد بسیاری از نقض حقوق بشر شده است که از میان آنها می توان به صدور حکم اعدام علیه چهار نفر از تظاهر کنندگان به اتهام ساختگی زیر گرفتن دو نیروی پلیس با خودرو اشاره کرد.



به گفته منابع حقوق بشر بحرین، صدور احکام اعدام و همچنین بازداشت 400 نفر از تظاهر کنندگان و محاکمه آنان در دادگاه های نظامی ویژه، حامل پیامی از سوی رژیم به ملت بحرین است و آن اینکه اگر تسلیم نشوند ، چنین احکامی در انتظار آنان نیز خواهد بود.



صدور احکام اعدام دربحرین با چراغ سبز آمریکا



خبر دیگر اینکه عبدالرئوف الشایب دبیرکل جنبش "خلاص" بحرین، صدور احکام اعدام چهار معترض بحرینی و حبس ابد سه جوان دیگر از سوی دادگاه نظامی رژیم حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین را نتیجه چراغ سبز آمریکا دانست.



به گفته وی، صدور چنین احکامی از رژیم خونخوار آل خلیفه که از حمایت ارتش اشغالگر عربستان برخوردار است؛ بعید نبود زیرا با چراغ سبز آمریکا و دار و دسته اش حکم اعدام و حبس ابد جوانان را صادر کرده است .



وی شهادت معترضان و زندانیان را بخشی از برنامه "اعدام" دولت خونخوار آل خلیفه برای از بین بردن مردم عنوان کرد و با اشاره به حضور مردم بحرین در صحنه گفت: مردم مناطق مخلتف بحرین در اعتراض به احکام ظالمانه مزبور فورا با حضور در خیابانها حمایت خود را از معترضان وانقلابیون اعلام و صدور چنین احکام ظالمانه ای را محکوم کردند.



وی افزود: چنین احکامی نشان می دهد که کنترل همه امور کشور در دست خاندان سلطنتی است و خواسته های آنها برای همه نهادها لازم الاجرا است نهادهایی که خود را دموکراتیک می خوانند ولی واقعیتها حاکی از تفکیک قوا نیست .



آمار شهدا و مجروحان وبازداشت شدگان



دبیرکل جنبش "خلاص" بحرین از احتمال حماقت رژیم آل خلیفه در اجرای حکم های اعدام معترضان خبر داد و گفت : از زمان آغاز انقلاب بحرین تا کنون 30 نفر شهید ، بیش از یک هزار زندانی از جمله 60 زن ، بیش از 400 زخمی و تعدادی مفقود و عده ای هم به علت تحت تعقیب بودن از سوی رژیم حاکم پنهان شده اند.



الشایب خواستار اقدام نهادهای حقوقی بشری در داخل و خارج برای بازداشتن رژیم آل خلیفه از اجرای حکم های اعدام شد .



منافع آمریکا در حمایت از دیکتاتورهای منطقه



دبیر کل جنبش "خلاص" بحرین گفت : آمریکا پایبند به هیچ اصولی نیست و فقط به فکر تأمین منافع خود در هر جایی از جهان است و حمایتهایش از رژیمهای دیکتاتوری منطقه از جمله بحرین نیز در این راستا است .



الشایب خاطرنشان کرد: آمریکا مقید به هیچ اصولی نیست و فقط درپی تأمین منافع خود است به طوری که اگر منافعش در حمایت از رژیم های دیکتاتوری آل خلیفه و آل سعود باشد این کار را بی درنگ انحام می دهد و اگر منافعش در حمایت از ملل منطقه باشد نیز به سرعت به آل خلیفه و آل سعود پشت کرده و به ملل منطقه روی می آورد.



منافع میلیاردی آمریکا درحمایت از عربستان



الشایب تصریح کرد: آل سعود هم اکنون منابع سرشار حاصل از فروش نفت عربستان را به خزانه رو به ورشکستگی آمریکا می ریزد کشوری که نیاز به بازسازی و ساماندهی اقتصادی دارد.



دبیرکل جنبش خلاص بحرین اظهار داشت : آمریکا با دریافت پولهای میلیاردی عربستان از طرح های مربوط به "خاورمیانه جدید ، دموکراسی های جدید و نقشه راه" منصرف شده و دیکتاتورهای منطقه را با وجود نارضایتی ملت ها در آغوش گرفته است.



وی افزود: نباید فراموش کرد که بزرگترین پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر است و آمریکا می خواهد این پایگاه را حفظ کند .



انقلابهای عربی؛ افول قدرت آمریکا



الشایب با اشاره به افول قدرت آمریکا به دنبال انقلابهای عربی گفت : ایران و سوریه از جمله کشورهای محور مقاومت در منطقه هستند و مصر نیز پس از انقلاب در مسیر بازگشت به حمایت از مقاومت فلسطین و دوری گزیدن از استکبار و از جمله رژیم صهیونیستی است.



وی افزود: فعالیتها در مصر برای پایین کشیدن پرچم و بستن سفارت رژیم صهیونیستی آغاز شده است و هم اکنون نوبت بستن سفارت آمریکا است که در امور داخلی مصر دخالت می کند.



دبیرکل جنبش "خلاص" بحرین اظهار داشت : آمریکا آرام آرام پایگاه های خود را در عراق از دست می دهد و به همین علت تلاش می کند به گونه ای دیگر در عراق حضور داشته باشد ازاین رو حضورش در عراق فقط با کمک سران دیکتاتور در منطقه امکان پذیر است.



همدستی انگلیس با رژیم آل خلیفه در سرکوب معترضان



انگلیس در پی درخواست رژیم آل خلیفه از ادامه تحصیل دانشجویان بحرینی دانشگاه آکسفورد ممانعت کرد.



بر اساس گزارش روزنامه گاردین، رژیم بحرین از دانشکده خلبانی آکسفورد خواسته است برنامه آموزش خلبانان بحرینی را لغو کند، و به دانشجویان نیز دستور داد برای بازجویی به کشورشان بازگردند که متعاقب آن، این دانشکده، برنامه آموزش هفت خلبان بحرینی را که در اعتراض به سرکوب وحشیانه شهروندان خود در بحرین، در تظاهرات مسالمت آمیز لندن مشارکت کرده بودند، لغو کرد.



خلبانان بحرینی اعلام کرده اند بهای حمایت خود از معترضین خواستار اصلاحات را پرداخت کردند.



گاردین افزود: برخی خلبانان بحرینی می گویند که آخر مارس برای حمایت از ایجاد اصلاحات دموکراتیک در بحرین و مخالفت با کشتار تظاهرکنندگان، مقابل سفارت بحرین در لندن تظاهرات کردند و از ترس بازداشت و شکنجه شدن در بحرین، در انگلیس خواهند ماند.



سناریوی رژیم بحرین برای سرکوب مردم



از سوی دیگر ابراهیم المدهون عضو شورای جمعیت وفاق ملی - اسلامی بحرین در گفتگو با العالم، صدور حکم اعدام و حبس ابد برای شماری از معترضان بحرینی را سناریویی از پیش تعیین شده برای سرکوب مردم و ساکت کردن اعتراضها در این کشور عنوان کرد.



المدهون با بیان اینکه صدور احکام اعدام علیه کسانی که همه می دانند بیگناه هستند، کاملا برنامه ریزی شده بود، گفت: رژیم حاکم بحرین به دنبال سرکوب مردم است، و سعی دارد با محاکمه این افراد بیگناه، همه مردم را محاکمه کند؛ به این معنا که تلاش می کند با کشتن افراد بیگناه صدای اعتراض مردم را ساکت کند، اما سرکوب ها نتیجه نخواهد داد و سرانجام مردم پیروز خواهند شد.



المدهون در ادامه تصریح کرد: محاکمه جوانان بخشی از سناریوهایی است که ما ده ها سال است که به آنها عادت کرده ایم.



پیام سیاسی اعدام ها در بحرین



عباس العمران عضو مرکز حقوق بشر بحرین، با اشاره به فضای پلیسی و نظامی حاکم بر این کشور، صدور حکم اعدام تعدادی از بازداشت شدگان را اقدامی سیاسی برای ارعاب ملت بحرین دانست.



به گفته وی، پیام امنیتی صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان اعتراضات بحرین، این است که رژیم می خواهد از همه کسانی که در اعتراضات دو ماه و نیم گذشته نقش داشته اند، انتقام بگیرد.



رژیم حاکم بحرین از همه اقشار مردم از جمله اساتید، پزشکان، پرستاران، خبرنگاران و نویسندگان انتقام گرفته و آن ها را از کار اخراج کرده است. رژیم همچنین بورس تحصیلی دانشجویان را متوقف کرده و البته شدیدترین انتقام، صدور حکم اعدام برای تعدادی از معترضان است.



مردم بحرین‌ : در دفاع از مقدسات کوتاه نخواهیم آمد



این در حالی است که مردم مسلمان بحرین بر ادامه قیام مردمی و دفاع از مقدسات اسلامی در برابر هتاکی های گستاخانه وهابیون سعودی و رژیم آل خلیفه تاکید کرده اند.



فعالان سیاسی مخالف رژیم آل خلیفه از تصمیم نیروهای رژیم سرسپرده بحرین و سعودی برای تخریب600 مسجد در بحرین با انگیزه های طایفه ای و در چارچوب سیاست های خصمانه برای خاموش کردن صدای مردم خبر داد.



اعدام مردم بحرین ، سناریوی از قبل طراحی شده؛ انفجار اوضاع با اجرای احکام



از سوی دیگر جعفر العلوی یک فعال سیاسی بحرینی، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه نظامی بحرین برای شهروندان غیرنظامی را ظالمانه ، سیاسی و از قبل طراحی شده دانست که هدف آن شکستن اراده مردم بحرین و مجبور کردن آنان برای کنارگذاشتن مطالبات است.



راشد الراشد یکی دیگر از مخالفان رژیم بحرین با تاکید بر بی پاسخ نماندن تداوم سرکوب ملت این کشور، هشدار داد که اجرای احکام اعدام دادگاه نظامی بحرین علیه چهار جوان معترض، اوضاع بحرانی این کشور را رو به انفجار خواهد برد.



وی خاطر نشان کرد: این دادگاه فاقد ابتدایی ترین معیارهای عدالت است و این احکام را شتابزده و پس از اخذ اعترافات با شکنجه های شدید، صادر کرده است.



الراشد با اشاره به قانونی بودن خواسته ملت بحرین و تایید آن در قانون اساسی این کشور، تاکید کرد که مقامات بحرین برای وادار کردن مخالفان به خشونت، به منظور انحراف افکار عمومی از مشروعیت خواسته مردم تلاش می کنند.



وی درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین تاکید کرد که این دخالت با هدف سرکوب تظاهر کنندگان و با انگیزه های طایفه ای صورت گرفته و ارتباطی با توافقنامه های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ندارد.



راشد حملات وحشیانه و گستاخانه نیروهای رژیم آل خلیفه و آل سعود به مساجد و حسینیه ها و آتش زدن قرآن کریم را تاکیدی بر پوشالی بودن ادعاهای آنها درباره اسلام خواهی دانست و خاطر نشان کرد : این تجاوزات ماهیت ددمنشانه رژیم سعودی و بحرین را، که احساسات بیش از یک میلیارد و 400 میلیون مسلمان را خدشه دار کردند؛ افشا کرد..