به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در مراسم تجلیل از کارگران نمونه بسیجی استان، کارگران را پایه اصلی تحقق جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: کار و اشتغال در اسلام از جایگاه بسیار والایی برخوردار است.

وی با بیان اینکه کارگران از نیروهای مخلص و زحمتکش در عرصه تولید و بهره وری هستند، گفت: مسئولان و کارفرمایان باید تمامی تلاش خود را برای بهبود زندگی و معیشت کارگران به کار گیرند .

قائم مقام وزارت کار و امور اجتماعی نیز با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی، توان افزایی ایثار و از خودگذشتگی خلاقیت و ابتکار را از ویژگیهای حرکت جهادی عنوان کرد و گفت: امسال با بهبود فضای کسب و کار دو میلیون و 500 هزار شغل در کشور ایجاد می شود .