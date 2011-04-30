مدیر سازمان بهشت زهرای تهران مدیر نمونه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه در مراسم روزکارگر که در فرمانداری شهرستان ری برگزار شد اکبر توکلی مدیرعامل بهشت زهرای تهران و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) به عنوان مدیر نمونه بخشهای صنعتی، تولیدی و خدماتی جنوب تهران در بین دهها سازمان ،نهاد و شرکت تولیدی و خدماتی برگزیده شد.

بر اساس این گزارش، توکلی به دلیل ارتقاء سطح حقوق و دستمزد کارکنان - اختصاص وامهای بلند مدت برای تآمین مسکن با حدف کامل تشریفات اداری، اهتمام به دیدار چهره به چهره کارکنان و آشنایی با مشکلات آنان با حضور در جمع صمیمی خانواده ها، برگزاری اردوهای تفریحی زیارتی خانوادگی، راه اندازی طرح اجرایی خدماتی مباشر برای انجام کلیه امور مورد نیاز مراجعان داغدار و همراهی با شهروندان تا آخرین لحظه حضور در سازمان، تسریع در اجرای پروژه های عمرانی ترافیکی همانند راه اندازی زیر گذر جدید بخش ورودی گلدسته ها، اهتمام به انجام اقامه نماز جماعت با برپایی هفت نمازخانه و مسجد در نقاط مختلف سازمان، اختصاص و راه اندازی مهمانسرای عطر یاس در مشهد مقدس برای کارکنان و خانواده ها مورد تقدیر قرار گرفت.