به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، شرایط در آبیجان و چند شهر غربی ساحل عاج همچنان بحرانی است.

"دومینیک لینگم" رئیس نمایندگی این کمیته در ابیجان گفت: امکان انتقال بسیاری از بیماران و مجروحان به بیمارستان به خاطر شرایط بد امنیتی و یا نبود امکانات حمل و نقل وجود ندارد و مراکز درمانی‌ نیرو و اقلام پزشکی ندارند. همچنین در بخش‌هایی از شهر اجساد هنوز در خیابان‌ها هستند.



این در حالی است که در جریان درگیریهای چهار ماه اخیر این کشور صدها نفر کشته یا مجروح شده و هزاران نفر از خانه‌هایشان گریخته‌اند. شرایط به ویژه در گویگلو، دوئه کوئه، دالوئا و در اطراف مرز لیبی در امتداد جاده‌ بن‌هویه تا تولپلو و بلولکوئین بحرانی است.



کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سیزدهم آوریل برای 3 هزار و 700 بی‌خانمان در 4 مرکز پذیرش محصولات غذایی فشرده فراهم کرده است. همچنین با وجود شرایط بد امنیتی، امدادگران جمعیت صلیب سرخ ساحل عاج در خط مقدم بوده‌اند. آنها تقریباٌ به600 مجروح و بیمار ،خدمات کمکهای اولیه ارائه داده اند.



بر اساس این گزارش، دهها هزار آواره که از درگیریهای دوئه‌کوئه گریخته‌اند همچنان در مراکز پذیرش به سر می‌برند. در همین حال تعداد زیادی از مردم در جریان درگیریهای مسلحانه‌ چند روز اخیر دستگیر شده‌اند. نمایندگان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ بازدید از زندانیان را آغاز کرده‌اند تا وضعیت زندان و رفتاری را که با آنها می‌شود، مورد بررسی قرار دهند.



کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ برای بازدید از زندانهای مشابهی در ابیجان از جمله گباگبو و بستگان نزدیکش که در 11 آوریل دستگیر شده‌اند، درخواستی را ارائه داده است.