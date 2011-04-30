به گزارش خبرنگار مهر در دیر، غلامحسین خسروی عصر شنبه در نشست شورای اداری این شهرستان افزود: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء ساخت این بیمارستان را چند روزی است با اعتبار 70 میلیارد ریال آغاز کرده و ساختمان بیمارستان نیمه تمام 96 تختخوابی هم به دانشگاه پیام نور واگذار شده است.

وی بدون اشاره به پایان عملیات اجرایی این بیمارستان افزود: ایجاد این بیمارستان نقش بسزایی در بهبود وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان خواهد داشت.