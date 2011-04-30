به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دکتر حسن لاسجردی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم در سالن اجتماعات آموزش و پرورش آمل افزود: قالب کشورهایی که در معرض موج بیداری اسلامی قرار گرفته دارای حکومت هایی با ماهیت اقتدارگرا و موروثی هستند.

وی خاطرنشان کرد: درمیان کشورهای مختلف عربی درحال حاضر تحولات بیداری منطقه بیشتر در کشورهای تونس، مصر، لیبی، یمن و بحرین نمود داشته است اگر چه در دیگر کشورهای عربی وقوع این حوادث با شدت و ضعف هایی همراه است.

کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه با اشاره به سه نوع نگاه داخلی، منطقه ای و فرامرزی از سوی تحلیلگران به خاستگاه این تحولات ضمن اشاره به نظر برخی تحلیلگران که موج بیداری اسلامی در منطقه را دارای ماهیتی داخلی می دانند،افزود: نوع حکومت، فشار حاکمیت به توده ها، عدم توزیع قدرت و فقدان گردش قدرت و داشتن روحیات سرکوبگرانه از عواملی است که خاستگاه داخلی این قیامها را توجیه می کند.

وی با تشریح روند تحولات در حوزه های تفکر و تولید اندیشه در سه دهه اخیر و تاکید بر اینکه ریشه بیداری در کشورهای منطقه ماهیت اسلامی دارد، افزود: می توان اذعان داشت که منطقه خاورمیانه به عنوان صادرکننده تفکر و ایدئولوژی در جهان امروزی است و دیگر حوزه های تولید اندیشه در عرصه سیاسی مکتب جدیدی ارائه ندادند.

لاسجردی با اعلام این که موتور محرکه اندیشه های مذهبی و گرایشات ایدئولوژیک در خاورمیانه تحرک ایجاد کرده، افزود: وجود رهبران بزرگ در خاورمیانه در دهه های اخیر، این منطقه را در میان اندیشمندان به عنوان کانون تحولات جهانی مطرح کرده است.

وی به تلاشهای امام راحل در حوزه وحدت شیعه و سنی به عنوان یکی از زمینه های موثر تحول خواهی اشاره کرد و افزود: بیداری ملتها برای اصلاح دولتها نگاه اساسی امام راحل بود.

در پایان این مراسم به همت حزب موتلفه اسلامی شهرستان آمل از معلمان و اساتید نمونه شهرستان تجلیل شد.