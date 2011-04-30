به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، شاگردان منصور ابراهیم‌زاده که ظهر امروز شنبه تهران را به مقصد دبی ترک کرده بودند پس از اسکان در هتل هیلتون امیرنشین راس الخیمه، از ساعت 19:40 دقیقه نخستین تمرین خود را در زمین شماره دو ورزشگاه اختصاصی الامارات برگزار کردند.

در این تمرین که با حضور مدیرعامل باشگاه الامارات برگزار شد، علی شجاعی سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن از مهمان نوازی باشگاه الامارات تشکر و ابراز امیدواری کرد دو تیم بتوانند روز سه شنبه بازی زیبا و تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند.

در ابتدای نخستین تمرین سبزپوشان اصفهانی، منصور ابراهیم زاده چند دقیقه ای برای بازیکنانش صحبت کرد و سپس دویدن، حرکات کششی، دویدن در میان مانع ها، تمرینات تاکتیکی و .. در دستور کار بازیکنان قرار گرفت.

مهدی رجب‌زاده بازیکن با اخلاق تیم فوتبال ذوب آهن که سابقه بازی در تیم الامارات را دارد در تمرین این تیم مورد توجه مدیرعامل و مسئولان تیم سابقش قرار گرفته بود و چهره ای شناخته شده برای اماراتی ها بود.

یکی از مشکلات نخستین تمرین ذوب آهن در امارات، نور کم زمین شماره دو ورزشگاه الامارات بود که این مورد از سوی مسئولان تیم ایرانی به اماراتی ها گوشزد شد و آنها هم قول دادند تا محل تمرین شاگردان ابراهیم زاده را از یکشنبه شب تغییر دهند.

دیدار تیم های فوتبال الامارات و ذوب آهن در هفته پنجم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20 روز سه شنبه در ورزشگاه اختصاصی تیم الامارات برگزار خواهد شد.