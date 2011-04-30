به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کامران دانشجو شامگاه شنبه در نشست مشترک با اساتید و مسئولان دانشگاه شیراز گفت: یکی از مسائل ما در دانشگاه ها بحث استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی است که در این راستا با توجه به اهمیت موضوع، این طرح مد نظر قرار گرفت و به زودی اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه ارتباط ارگانیک میان صنعت و دانشگاه وجود ندارد، افزود: یکی از اشکالات اساسی در بحث تامین وسائل آزمایشگاهی عدم ارتباط مناسب میان دانشگاه و صنعت است که در این خصوص باید هماهنگی بیشتری میان دانشگاه و صنعت ایجاد شود.

وزیر علوم تصریح کرد: دانشگاه برای تبدیل علم به ثروت سرمایه ندارد و در این راه صنعت است که باید با سرمایه گذاری خود، علم تولید شده را به سرمایه ملی تبدیل کند.

برخی از ساختمانهای دانشگاه شیراز فرسوده است

در ادامه این نشست رئیس دانشگاه شیراز گفت: قدیمی و فرسوده بودن ساختمانهای دانشگاه شیراز ازجمله مشکلات ما در این دانشگاه است که با توجه به اعتبارت اندک توان بازسازی و یا اضافه کردن ساختمانهای جدید را نداریم.

محمد موذنی تصریح کرد: فضای دانشگاه شیراز 450 هزار متر مربع است که بیش از نیمی از آنها قدمتی بالای 40 سال دارند.

وی دربخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به برنامه های راهبردی دانشگاه شیراز تاکید کرد: سه برنامه اصلی راهبردی برای دانشگاه شیراز تعریف شده که در این خصوص جذب اساتید عالم، متعهد و پایبند به ارزشهای دینی و انقلابی، ایجاد رشته های تحصیلی مورد نیاز جامعه به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیتهای برون مرزی به عنوان برنامه های راهبردی مشخص شده است.