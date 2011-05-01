قزوین مستعد توسعه رشته کشتی قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، استاندار قزوین در مراسم افتتاحیه مسابقات کشتی جام شاهد گفت: جوانان قزوین با حضور گسترده در این رقابتها نشان دادند علاقمند این رشته هستند که امیدواریم این رقابتها فرصت تجدید حیات دوباره کشتی در استان باشد.

وی افزود: با وجود قهرمانان و پیش کسوتانی چون بابا اولادی، یعقوبی و بعد از سالها فترت رشته کشتی در قزوین این مسابقات کار ارزشمندی است که می تواند قابلیتهای ورزشی جوانان را آشکار کند.

عجم تصریح کرد: امیدواریم در این رقابتها منش پهلوانی پیشه شود و میهمانان با خاطراتی خوش استان ما را ترک کنند.

در ادامه مسعود نصرتی شهردار قزوین گفت: این مسابقات موجب شد تا نام شهید بابایی در اقصی نقاط جهان نیز طنین انداز شود و انتظار می رود این رقابتها بستر توسعه ورزش کشتی در استان را فراهم کند.

صدیقه حکمت همسر شهید بابایی هم در این مراسم از شهید بابایی به عنوان ورزشکاری شاخص در بسیاری از رشته ها نام برد و اظهارداشت: شهید بابایی در کنار خلبانی با رشته های ورزشی هم مانوس بود و به ورزش اهمیت زیادی می داد.

وی از نامگذاری مسابقات کشتی به عنوان شهید بابایی تقدیر کرد.