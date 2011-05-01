به گزارش خبرگزاری مهر، پرسش درباره ارتباط میان آگاهی و جهان طبیعی یکی از پرسشهای اصلی است که همواره در مرکز مباحث فلسفی بسیاری وجود داشته و سبب رونق بسیاری از این مباحث شده است.

اگر چه پدیدارشناسی به عنوان یکی از سنتهای فلسفی بسیار غنی، روشی را برای کشف تجربه بشر و آگاهی فراهم آورده است اما با این وجود همچنان برخی فیلسوفان نسبت به نقش و سهم پدیدارشناسی در این زمینه تردید دارند.

هدف برگزارکنندگان همایش "تجربه بشر و طبیعت: بررسی رابطه میان پدیدارشناسی و ناتورالیسم" بررسی این موضوع و به ویژه رابطه پدیدارشناسی و ناتورالیسم با حضور متفکران برجسته در حوزه پدیدارشناسی و دیگر زمینه‌های فلسفی است.

برخی از اساتید حاضر در این همایش عبارتند از دان زاهاوی (دانشگاه کپنهاگ)، توماس بالدوین (دانشگاه نیویورک)، دیوید پاپینو (کالج سلطنتی لندن)، درموت موران (یونیورسیتی کالج دوبلین)،متیو راتکلیف (دانشگاه دورهام)، مایکل ویلر (دانشگاه استرلینگ)، جیمز لینمان (دانشگاه شفیلد)، جان وبر (دانشگاه کاردیف) و سمیر اوکاشا (دانشگاه بریستول).