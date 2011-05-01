مدیرعامل باشگاه الامارات امارات در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به امارات با بیان این مطلب افزود: شکر خدا در فصل جاری تیم ما نتایج خوبی کسب کرده است به ویژه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که نتایج خوبی بدست آوردیم و رتبه خوبی در گروه مان داریم. من با این شرایط از عملکرد تیم رضایت کامل دارم.

وی در خصوص شانس صعود تیم الامارات به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا گفت: با اینکه تیم ما 6 امتیاز دارد و در گروه خود بالاتر از نمایندگان عربستان و قطر ایستاده ایم اما هنوز صعودمان قطعی نیست. در گروه ما شرایط به گونه ایست که حتی الریان قطر هم شانس صعود دارد، البته ما هم امیدواریم اما بعد از بازی روز سه شنبه بهتر می توانیم اظهارنظر کنیم.

"آیا فکر می کردید که تیم الامارات بتواند نتایجی به این خوبی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کسب کند و یکی از شانس های اصلی صعود از گروه D این رقابتها باشد؟"،‌ الشمسی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: ما زمانی که تصمیم به حضور در لیگ قهرمانان آسیا گرفتیم می دانستیم کار دشواری در این رقابتها پیش رو داریم. به همین خاطر با تمام توان به میدان آسیا پا گذاشتیم با این انگیزه که تمام توان خود را به کار گیریم.

وی افزود: قبل از اینکه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آغاز شود می دانستیم حریفان سرسختی انتظار ما را می کشند. ما برای تفریح به آسیا نیامده ایم و می خواهیم توانایی خود را نشان دهیم.

الشمسی در خصوص هدف الامارات از حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: فعلا اصلی ترین هدف ما صعود از مرحله گروهی است. ما مرحله مرحله پیش می رویم. فعلا امتیازات روی زمین است و باید آنها را از روی زمین برداریم!

وی در پاسخ به این پرسش که "ارزیابی شما از بازی با ذوب آهن در راس الخیمه چیست؟"، گفت: شما عملکرد ما در اصفهان را چطور دیدید؟ ما خوب بازی کردیم؟ در مورد بازی روز سه شنبه فقط می توانم بگویم امیدوارم یک بازی خوب را به نمایش بگذاریم و نتیجه ای که می خواهیم برسیم.

وی با ابراز امیدواری از بازگشت دوباره تیم الامارات به لیگ برتر امارات در خصوص حضور بازیکنان ایرانی در این تیم گفت: ما در تیم الامارات بازیکنان ایرانی چون عنایتی، کاظمیان، مازیار زارع، حسین کعبی، مهدی رجب زاده و رسول خطیبی را داشتیم. اینها بازی های خوبی را برای تیم ما انجام دادند و ما از عملکرد آنها رضایت کامل داریم. بازیکنان ایرانی نه فقط در الامارات بلکه در دیگر تیمهای اماراتی نمایش خوبی داشته و تاثیرگذار بوده اند.

الشمسی خاطرنشان کرد: تشابه فرهنگی ما و شما باعث شده تا بازیکنان ایرانی نمایش خوبی در امارات داشته باشند و من به شخصه امیدوارم بازهم بازیکن ایرانی در تیم خود داشته باشیم. شاید خیلی زود در همین فصل آینده!

مدیرعامل باشگاه الامارات همچنین در خصوص اینکه چرا بازیکنان ایرانی دیگر در لیگ امارات بازی نمی کنند،‌ گفت: فکر نمی کنم این موضوع دلیل خاصی داشته باشد و فقط یک تصمیم گیری سلیقه ای است. در این چند سال گذشته ثابت شده بازیکنان ایرانی در امارات خیلی مثمرثمر تر از بازیکنان گران قیمتی هستند که در این کشور بازی کرده اند.