دورتموند قهرمان بوندسلیگا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی ودوم رقابت های بوندسلیگا امروز با برگزاری هفت دیدار به پایان رسید و در آن دورتموند با پیروزی دو بر صفر مقابل نورنبرگ موفق شد در فاصله دو هفته مانده به پایان رقابت ها عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

دورتموند که آخرین بار در سال 2002 عنوان قهرمانی بوندسلیگا را کسب کرده بود به لطف شکست لورکوزن مقابل کلن توانست اختلاف امتیازی خود را به 8 امتیاز برساند و قهرمانی را جشن بگیرد.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

دورتموند 2-0 نورنبرگ

گلها: باریوس (32)، لواندوفسکی (43)

کلن 2-0 لورکوزن

گلها: نواکوویچ (67، 82)

هامبورگ 0-2 فرایبورگ

گلها: پاپیس سیسه (16، 88)

هانوفر 0-1 مونشن گلادباخ

گل: مارکو رئوس (75)

ماینتز 3-0 آینتراخت فرانکفورت

ایوانشیتز (26) ، الکین سوتو (38، 43)

هوفنهایم 1-2 اشتوتگارت

گلها: پنیل ملاپا (14) برای هوفنهایمکاکائو (63) و کوزمانوویچ (68) از روی نقطه پنالتی برای اشتوتگارت

بایرن مونیخ 4-1 شالکه

گلها: روبن (6)، مولر (13، 84) و گومز (19) برای بایرن و بادشتوبر (8) (گل به خودی) برای شالکه

جدول رده بندی بوندسلیگا در پایان هفته سی و دوم:



1- دورتموند 72 امتیاز (قهرمان)

2- لورکوزن 64 امتیاز

3- بایرن مونیخ 59 امتیاز

4- هانوفر 57 امتیاز

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16- آینتراخت فرانکفورت 34 امتیاز

17- مونشن گلادباخ 32 امتیاز

18- سنت پائولی 29 امتیاز