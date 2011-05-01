حسین رضازاده و بهداد سلیمی با آیت الله جوادی آملی دیدار کردند

حسین رضازاده در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هدف از سفر پرسنل و اعضای تیم ملی وزنه برداری به قم، دیدار معنوی با آیت الله العظمی جوادی آملی بود که خوشبختانه دستاورد خوبی برای ما داشت.



رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: در این دیدار از رهنمودهای آیت الله جوادی آملی استفاده کردیم و این مرجع تقلید برای ما دعا کردند تا مسابقاتی را که پیش رو داریم با موفقیت سپری کنیم.



وی ادامه داد: آیت الله جوادی آملی در این دیدار به عموم ورزشکاران به ویژه وزنه برداران سفارش کردند که در میادین ورزشی آبروی نظام را به وسیله طهارت، امانت، پاکی، صداقت و حقانیت حفظ کنند.



رضازاده به تاثیر استفاده از آموزه ها و معارف اهل بیت(ع) در موفقیت ورزشکاران اشاره کرد و یادآور شد: بنده هم در زندگی ام و هم در مسابقاتی که شرکت کردم از اهل بیت(ع) مدد گرفتم.



وی ادامه داد: در مسابقات جهانی و المپیک با مددگرفتن از ائمه اطهار(ع) به خصوص حضرت اباالفضل(ع) توانستم سنگین ترین وزنه ها را بلند کنم.