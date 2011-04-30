چلسی فاصله اش را با یونایتد کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سی و پنجم رقابت های لیگ جزیره با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که در مهمترین آن تیم فوتبال چلسی موفق شد با گل دقیقه 89 سالومون کالو دو بر یک از سد تاتنهام بگذرد.

در این دیدار که به میربانی چلسی و در ورزشگاه استمفورد بریج برگزار شد ابتدا تاتنهام با گل دقیقه 19 ساندرو بازیکن برزیلی خود از حریف پیش افتاد اما دو گل لمپارد در دقیقه 45 و کالو در دقیقه 89 سه امتیاز شیرین و حساس را برای آبی های لندن به ارمغان آورد.

نتایج دیدارها:

بلکبرن 1-0 بولتون

گل: مارتین اولسون (20)

بلکپول 0-0 استوک سیتی



ساندرلند 0-3 فولام

گلها: کاکوتا (33)، دیویس (61،73)

وست برومویچ 2-1 استون ویلا

گلها: اودموینگی (60)، مولومبو (84) برای وست بروم و میته(4) (گل به خودی) برای استون ویلا

ویگان 1-1 اورتون

گلها: انزوگبیا (21) برای ویگان و باینس (78) از روی نقطه پنالتی برای اورتون

چلسی 2-1 تاتنهام

گلها: ساندرو (19) برای تاتنهام و لمپارد (45)، کالو(89) برای چلسی

4 بازی دیگر هفته سی و پنجم یکشنبه برگزار خواهد شد که مهمترین دیدار آن جدال تماشایی منچستریونایتد و آرسنال خواهد بود.