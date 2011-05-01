برنامه ریزی فدراسیون وزنه برداری برای کسب سهمیه المپیک

حسین رضازاده در حاشیه دیدار با آیت الله العظمی جوادی آملی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم به تشریح برنامه های فدراسیون وزنه برداری پرداخت و اظهار داشت: در آینده ای نزدیک مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان در کشور پرو برگزار می شود و ما در این مسابقات سه یا چهار ورزشکار را اعزام خواهیم کرد.



وی ادامه داد: همچنین اوایل تیرماه امسال مسابقات وزنه برداری جوانان جهان در کشور مالزی برگزار می شود و جمهوری اسلامی در این رقابتها با تیم کامل وزنه برداری شرکت می کند.



رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان در کشور فرانسه گفت: این رقابتها در اواخر آبان ماه امسال برگزار می شود و امیدواریم وزنه برداران ما بتوانند با کسب عناوین برتر، سهمیه المپیک 2012 لندی را کسب کنند.



رضازاده با بیان اینکه فدراسیون وزنه برداری برای حضور جدی در این رقابتها برنامه ریزی کرده است، اظهار داشت: البته غیر از اینها، مسابقات مختلفی از جمله مسابقات قهرمانی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در کشور برگزار می شود.



وی برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری را از دیگر برنامه های این فدراسیون عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا با هماهنگی فدراسیون جهانی وزنه برداری اقدام به برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری خواهیم کرد.



وی خاطرنشان کرد: همچنین در داخل کشور و کشورهای مختلف نیز اقدام به اعزام مربیان و داوران خواهیم کرد.



رضازاده از برگزاری همایش ملی مربیان وزنه برداری در روز 12 اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: این همایش در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود و از هر استان سه مربی به این همایش دعوت شده است.



رئیس فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آشنایی با تمرینات ورزشی، تغذیه و تکنیک ها و همچنین آشنایی با مکمل های مجاز و غیرمجاز از جمله برنامه های این همایش است.