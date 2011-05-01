لازمه ارتقای سلامت نظام اداری پایبندی به قانون است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری عصر شنبه در جمع قضات، کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان اظهار داشت: دستگاه قضایی که خود نشان ترازوی عدالت را بر سینه دارد باید در قانون مداری و پیروی مطلق از قانون اساسی کشور سرآمد همه دستگاههای اجرایی باشد.

وی گفت: به طور قطع با دستمال آلوده نمی توان لکه سیاه را پاک کرد، از این رو اگر دستگاه قضایی خود آلوده به فساد باشد به طور یقین نمی تواند جامعه را از وجود لغزش ها و تباهی ها پاک کند و از این لحاظ می توان مسئولیت سنگین دستگاه قضایی را درک کرد.

وی افزود: فساد اخلاقی، اداری و مالی باید از سطح جامعه برچیده شود و از بین بردن لکه سیاه فساد وظیفه اصلی دستگاه قضایی است که باید مدبرانه و قانونمند در این راستا اهتمام ورزد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در زمانی که فساد ولو به میزان اندک در دستگاههای دولتی کشور وجود داشته باشد مسئولیت اصلی دستگاه قضایی اعم از بازپرس، نیروی انتظامی و قضات و غیره در این برهه، گندزدایی است.

وی گفت: ما در نظام و کشوری زندگی می کنیم که در بین 52 کشور مسلمان تنها مملکتی است که نظام ولایی دارد و افتخارش این است که پیشوایان و رهبرانش کسانی بودند و هستند که هیچ لغزشی در زندگیشان وجود نداشته است.

وی افزود: در حال حاضر در کشور ما اهل تشیع و تسنن با اتحاد و یکرنگی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و از سوی همدیگر محترم شمرده می شوند و اگر عده ای با عقاید وهابی سعی در ایجاد اختلاف بین مسلمانان شیعه و سنی کنند مردم ایران با هوشیاری حساب اهل سنت را از این عده جدا می کنند.

منتظری اظهار داشت: ما این سعادت را داریم که در مقطعی از تاریخ زندگی می کنیم که شرایط برای استقرار حکومت مبتنی بر مبانی اسلامی فراهم شده و مردم خواهان حاکمیت اسلام بوده اند و هم نظام و هم مردم هزینه گزافی برای باقی ماندن این حاکمیت در کشور پرداخته اند.

وی گفت: دستگاه قضایی به عنوان مظهر عدالت و قانون مداری در کشور باید به گونه ای عمل کند که نه تنها از ترویج فساد در جامعه جلوگیری شود بلکه پیروی از سیره نبوی را در انجام رسالت خود در اولویت قرار دهد.