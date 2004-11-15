  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۵۴

رئيس دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با "مهر":

به زودي تاليف دانشنامه علامه طباطبايي آغاز مي شود

به زودي تاليف دانشنامه علامه طباطبايي آغاز مي شود

دكتر نجفقلي حبيبي،رئيس دانشگاه علامه طباطباييدر گفت وگو با گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ، خبر از تاليف دانشنامه علامه طباطبايي در دانشگاه علامه طباطبايي داد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" دكتر حبيبي درباره  دانشنامه علامه طباطبايي گفت : قرار است به مناسبت بيستمين سال تاسيس دانشگاه علامه طباطبايي و همچنيين سالگرد درگذشت ايشان با همكاري برخي از استادان دانشگاه و موسسه تنظيم و نشر آثار علامه طباطبايي كه فرزند ايشان متصدي تنظيم آثار استاد است دانشنامه اي ترتيب داده شود.

وي در ادامه اظهار داشت : فعلا در حال رايزني با جمعي از استادان جهت تنظيم مدخلها كه شامل انديشه هاي فلسفي، قرآني، كلامي، تفسيري  علامه طباطبايي است هستيم كه به زودي كار تاليف آن را شروع خواهيم كرد.

کد مطلب 130145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها