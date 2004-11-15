به زودي تاليف دانشنامه علامه طباطبايي آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" دكتر حبيبي درباره دانشنامه علامه طباطبايي گفت : قرار است به مناسبت بيستمين سال تاسيس دانشگاه علامه طباطبايي و همچنيين سالگرد درگذشت ايشان با همكاري برخي از استادان دانشگاه و موسسه تنظيم و نشر آثار علامه طباطبايي كه فرزند ايشان متصدي تنظيم آثار استاد است دانشنامه اي ترتيب داده شود.

وي در ادامه اظهار داشت : فعلا در حال رايزني با جمعي از استادان جهت تنظيم مدخلها كه شامل انديشه هاي فلسفي، قرآني، كلامي، تفسيري علامه طباطبايي است هستيم كه به زودي كار تاليف آن را شروع خواهيم كرد.