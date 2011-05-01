11هزار هکتار از اراضی دماوند تحت پوشش آبیاری قطره ای قرار می گیرد

حمیدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون اجرای طرحهای تبدیل نحوه آبیاری سنتی به آبیاری تحت فشار یا قطره ای همایشی روز دوشنبه در محل فرمانداری دماوند برگزار می شود.



این مسئول ادامه داد: در نشست یاد شده که با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، فرماندار، بخشداران، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و مسئولان جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار خواهد شد وظایف هر نهاد پیرامون نیل به این هدف بزرگ مشخص، ابلاغ و متعاقبا اجرایی خواهد شد.



وی از وجود 11 هزار هکتار اراضی جامانده از طرحهای آبیاری قطره ای در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: در حال حاضر 11 هزار هکتار از اراضی شهرستان دماوند تحت پوشش طرحهای آبیاری قطره ای قرار نگرفته است که در سایه این کارکرد زمینهای باقی مانده مذکور نیز به سامانه های یاد شده تجهیز می شود.



خلیلی اجرای طرح آبیاری قطره ای را امری حیاتی برای شهرستان دماوند خواند و افزود: شهرستان دماوند در چند سال اخیر با کمبود آب زراعی در بخشهای کشاورزی مواجه بوده از این رو اجرای طرحهای آبیاری قطره ای در راستای استفاده بهینه از منابع آبهای محدود این شهرستان امری حیاتی قلمداد می شود.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند بیان داشت: نحوه عملکرد دستگاه های مختلف دماوند طی طرح مذکور در ردیف شاخصه های اصلی ارزیابی سالیانه نهادهای مستقر در این شهرستان قرار خواهد گرفت.



شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.