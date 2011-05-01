گزارش جدید بانک مرکزی از کاهش یا افزایش قیمتها در بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: در هفته منتهی به نهم اردیبهشت ماه، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه و کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت پنیر غیر پاستوریزه اندکی کاهش داشت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 42000 الی 55000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک افزایش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو بدون تغییر بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی بدون تغییر بود، قیمت نخود اندکی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران لیمو شیرین عرضه نمی گردید و طالبی عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد، پرتقال درجه یک و درجه دو و هندوانه افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، بادنجان و کدو سبز افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل کاهش یافت.

در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت مرغ نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله افزایش داشت. در هفته مورد بررسی قیمت قند و شکر کاهش جزئی ولی بهای روغن نباتی جامد اندکی افزایش یافت. قیمت روغن نباتی مایع و چای خارجی بدون تغییر بود.

لبنیات و تخم مرغ



در هفته منتهی به نهم اردیبهشت ماه، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل 1.6 درصد و کره پاستوریزه 10.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی قیمت پنیر غیر پاستوریزه 0.4 درصد کاهش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 5.3 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب



در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.6 درصد و برنج داخله درجه یک 1.1 درصد افزایش یافت. قیمت برنج داخله درجه دو نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی بدون تغییر بود و قیمت نخود معادل 0.6 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 1.3 درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه



در هفته منتهی به نهم اردیبهشت ماه، در گروه میوه های تازه قیمت سیب زرد معادل 1.3 درصد، پرتقال درجه یک 3.7 درصد، پرتقال درجه دو 4.2 درصد و هندوانه 7 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا 14.7 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 3 درصد، بادنجان 8.3 درصد و کدو سبز 2.3 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 7.6 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ



در هفته مورد بررسی، قیمت گوشت گوسفند معادل 0.3 درصد و گوشت مرغ 4.9 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 1 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی



در هفته مورد گزارش، قیمت قند معادل 0.9 درصد و شکر 0.6 درصد کاهش ولی بهای روغن نباتی جامد 0.1 درصد افزایش یافت. قیمت روغن نباتی مایع و چای خارجی بدون تغییر بود.