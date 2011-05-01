9 سریال آماده تولید،5 مجموعه در انتظار پخش/"تکیه بر باد" برای رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر سریال‌های "دستان سبز" به کارگردانی قدرت‌الله صلح‌میرزایی با موضوع نخبگان جوان و مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید، "اینجا تهران است" ساخته آرش معیریان" با محوریت معضلات خانواده‌هایی که در تهران بی‌پناه رها شده‌اند و با مشکلات مبارزه می‌کنند، "عملیات 125" به کارگردانی مسعود آب‌پرور با موضوع آتشنشانان، "سه دونگ سه دونگ" در قالب طنز اجتماعی و "سه پنج دو" با موضوع طنز ورزشی مراحل تصویربرداری، تدوین و فنی را سپری می‌کنند.

همچنین سریال "تکیه بر باد" به کارگردانی محمود معظمی و با بازی فرامرز قریبیان، مهدی فخیم‌زاده و ... برای ماه رمضان تهیه می‌شود. این مجموعه یکی از گزینه‌های اصلی شبکه تهران برای رمضان امسال است.

همچنین قرار است مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" در 30 قسمت به صورت ویژه برای شبکه تهران تولید و پخش شود.

نگارش 9 مجموعه تلویزیونی هم برای شبکه تهران به پایان رسیده و آماده کلید خوردن است. این سریال‌ها عبارتند از "تازه وارد" با موضوع اصلاح الگوی مصرف، "روستای ما" درباره مهاجرت معکوس، "عمه آقا" با محوریت خانواده و احترام به بزرگترها، "مجتمع دلنواز" با موضوع زندگی شهروندی و حقوق شهروندی، "بزرگراه همت"، "گره" با محوریت میراث فرهنگی، "خط سوم" در قالب معناگرا، "پدربزرگ و نوه" با موضوع مسائل مبتلا به دو نسل و "اشک‌ها و لبخندها" با محوریت مشکلات قضایی و دادگاه‌های مدنی.

مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران در نشست پایان سال 89 از تولید 24 سریال برای سال 90 در شبکه تهران خبر داد. او امسال را برای شبکه تهران به عنوان سال جهش سریال‌سازی دانست.