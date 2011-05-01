زنبورداران قزوین از مراکز زنبورداری استان اصفهان بازدید کردند

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: دراین بازدید زنبورداران شهرستان قزوین با نحوه پرورش زنبورعسل توسط زنبورداران استان اصفهان آشنا شدند.

وی افزود: آشنایی کامل با مراحل پرورش زنبورعسل، آشنایی با وضعیت زنبورستانها به روش صنعتی وچگونگی پرورش ملکه زنبور عسل از جمله مواردی بود که زنبورداران پیشرو قزوین درجریان این بازدید از آن مطلع شدند.

چگینی یادآورشد: زنبورداران شهرستان قزوین همچنین از ایستگاه تحقیقاتی زنبورعسل، مراکز زنبورداری، مراکز ساخت کندوی عسل، کارخانه موم آج کنی وتعاونی زنبورستان استان اصفهان نیز بازدید کردند و درجریان چگونگی نحوه پرورش زنبور وتولید عسل دراستان اصفهان قرارگرفتند.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قزوین با بیان اینکه اینگونه بازدیدها نقش موثری درارتقای دانش فنی زنبورداران دارد اضافه کرد: برای ادامه این بازدیدها برنامه منظمی در سال جاری اجرا خواهد شد.