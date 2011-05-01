واکنش جدید هیئت موسس دانشگاه آزاد/ نیاز به معرفی دوباره هیئت امنا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: "همان طور که در خبر مورخ 7 اردیبهشت ماه 90 به روشنی بیان شد مصوبه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی صرفا موضوع تأیید مجدد عضویت سه نفر از اعضای هیئت موسس دانشگاه بوده که از قبل در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی عضویت داشته و هم اکنون عضویت دارند بنابراین برداشت های غلط برخی رسانه ها خلاف واقع است."

بر طبق این گزارش، جمشید جعفرپور رئیس کمیته مشورتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفته بود: "بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است سه عضو هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی این هیئت برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می شوند برای عضویت در هیئت امنا باید به اطلاع شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برسند. هر زمان که این سه نفر از سوی هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی به طور رسمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شوند، موضوع عضویتشان در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت می یابد."

اظهارات جعفرپور بخصوص در این زمینه که موضوع عضویت سه نفر معرفی شده از هیئت موسس دانشگاه آزاد در ترکیب هیئت امنای این دانشگاه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رسمیت می یابد درحالیست که دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی شنبه 10 اردیبهشت ماه اعلام کرد که این سه نفر یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی و حمید میرزاده از قبل در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی عضویت داشته و هم اکنون عضویت دارند.