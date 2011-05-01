کمک 100میلیاردتومانی به دانشگاهها/ نحوه توزیع بودجه کمکی به دانشگاهها

دکتر امیدوار رضایی میرقائد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقرر شد که به دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاههای وابسته به وزارت علوم کمک مالی صورت گیرد.

وی با اشاره به میزان کمک مالی به دانشگاهها گفت: مقرر شد که 60 میلیارد تومان به دانشگاههای غیر پزشکی و 40 میلیارد تومان هم به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص پیدا کند. این اعتبار در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد که از طریق این معاونت بودجه توزیع می شود و در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

رضایی یادآور شد: این بودجه به صورت کمکی ارائه می شود و خارج از بودجه ای است که به دانشگاهها در قالب ردیف بودجه اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دانشگاهها در بخشهایی که نیاز به کمک خاص دارند و یا مشغول انجام پروژه خاصی هستند و همچنین در بخش دانشکده های ضعیف تر در مناطق محروم کمک مالی می شود.