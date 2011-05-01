  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۶

کمک 100میلیاردتومانی به دانشگاهها/ نحوه توزیع بودجه کمکی به دانشگاهها

کمک 100میلیاردتومانی به دانشگاهها/ نحوه توزیع بودجه کمکی به دانشگاهها

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از کمک 100 میلیارد تومانی به دانشگاهها در قالب کمک خارج از بودجه مصوب دانشگاهها خبر داد و گفت: این بودجه برای توزیع در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد.

دکتر امیدوار رضایی میرقائد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مقرر شد که به دانشگاههای علوم پزشکی و دانشگاههای وابسته به وزارت علوم کمک مالی صورت گیرد.

وی با اشاره به میزان کمک مالی به دانشگاهها گفت: مقرر شد که 60 میلیارد تومان به دانشگاههای غیر پزشکی و 40 میلیارد تومان هم به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص پیدا کند. این اعتبار در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرد که از طریق این معاونت بودجه توزیع می شود و در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد.

رضایی یادآور شد: این بودجه به صورت کمکی ارائه می شود و خارج از بودجه ای است که به دانشگاهها در قالب ردیف بودجه اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به دانشگاهها در بخشهایی که نیاز به کمک خاص دارند و یا مشغول انجام پروژه خاصی هستند و همچنین در بخش دانشکده های ضعیف تر در مناطق محروم کمک مالی می شود.

کد مطلب 1301483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها