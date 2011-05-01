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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۴۱

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی برگزار شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی برگزار شد

دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور از انتخاب هیئت رئیسه این شورا در اولین جلسه شورای عالی نظام پزشکی در سال 90 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صاحب الزمانی با اعلام این خبر گفت: اعضای شورای عالی نظام پزشکی روز گذشته در اولین جلسه این شورا در سال 90، اعضای هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را به مدت 2 سال انتخاب کردند.

وی افزود: بر اساس رای گیری صورت گرفته دکتر سعید پناهی بار دیگر در سمت ریاست شورای عالی نظام پزشکی کشور ابقا شد و دکتر محمدرضا نوروزی و دکتر انوش برزگر نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم این شورا انتخاب شدند.

همچنین دکتر محمد صاحب الزمانی از سوی اعضای شورای عالی نظام پزشکی مجددا به عنوان دبیر این شورا برگزیده شد.

کد مطلب 1301488

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