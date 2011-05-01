انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد صاحب الزمانی با اعلام این خبر گفت: اعضای شورای عالی نظام پزشکی روز گذشته در اولین جلسه این شورا در سال 90، اعضای هیئت رئیسه شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را به مدت 2 سال انتخاب کردند.

وی افزود: بر اساس رای گیری صورت گرفته دکتر سعید پناهی بار دیگر در سمت ریاست شورای عالی نظام پزشکی کشور ابقا شد و دکتر محمدرضا نوروزی و دکتر انوش برزگر نیز به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم این شورا انتخاب شدند.

همچنین دکتر محمد صاحب الزمانی از سوی اعضای شورای عالی نظام پزشکی مجددا به عنوان دبیر این شورا برگزیده شد.