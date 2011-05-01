کسانی که تا 100 سال پیش نبودند امروز در پی نام جعلی برای خلیج فارس هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بندرعباس، نخستین جشنواره فرهنگی هنری بین‌المللی خلیج فارس شب گذشته با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در تالار شهید آوینی شهر بندرعباس با برپایی مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

محمدرضا رحیمی در این مراسم با ابلاغ سلام رئیس جمهور به جمع حاضر در مراسم اختتامیه به پیشینه تمدنی ایران اشاره کرد و گفت: بیش از سه هزار سال پیش از شمال شرقی کشور یکی از اقوام پاک این سرزمین به نام پارت پس از مادها حکومت پارسیان را برپا نمودند. از آن ایام تا کنون خلیج فارس همیشه به عنوان یکی از نمادهای برجسته فرهنگ تمدنی ایران شناخته شده است. پس از آن هم در آثار به جای مانده از بطلمیوس جغرافی‌دان مشهور دنیای غرب نقشه خلیج فارس به رخ همه ملت‌های آن روزگار کشیده شد. روزگاری که هیچگاه به عظمت تمدن ایرانی نبوده است.

معاون اول رئیس جمهور تمدن ایرانی را ساخته و پرداخته فرهنگ بزرگ ایرانیان کهن دانست و افزود: امروز در چهار سوی جهان به تصدیق همگان یکی از تمدن‌های به جای مانده تمدن ایرانیان است که خلیج فارس بر پیشانی آن نقش بسته است.

رحیمی با اشاره به تحرکات برخی کشورها گفت: امروز افراد فاقد تمدن و فرهنگ ما را به جایی کشانده‌اند که ناگزیر باشیم گذشته نورانی تمدنی خود را به رخ آنها بکشیم و ناگزیر در صحنه نمایش مورچه و پیلی را در معرض نمایش جهانیان بگذاریم؛ کسانی که تا 100 سال پیش نبودند و از آنها نه فرهنگی به جای مانده و نه تمدنی در پی نامی جعلی هستند برای عظمت تمدنی ایران و تاریخ ایران زمین.

وی که پس از اجرای نمایشی که در آن شخصی که نماد پلیدی بود به نمادی از خلیج فارس حمله‌ور شد سخن می‌گفت با بیان اینکه خلیج فارس قلب زمین است افزود: تپش قلب زمین را اینجا می‌شود شنید و انصافاً چیزی که داشته‌ایم، داریم و خواهیم داشت افتخارآمیز است و امروز گرچه در جشنواره فرهنگی بین‌المللی حضور داریم باید اذعان کنیم آهنگ حزن آلودی که در نمایش اخیر نواخته شد شاید اشاره به پلیدی‌ها و زشتی‌های جهان خواران دارد که از اندرون ما و از جنس خود ما کسانی را برانگیخته‌اند که در کوچکی و حقارت مانند پشه‌ای در برابر فیلی نشسته‌اند.

معاون اول رئیس جمهور گفت:‌ما بر جهل آنان متاسفیم و علاقمندیم که آنان آگاهی پیشه کنند و فریب فریبکاران ظالم ستمگر 500 سال گذشته را نخورند.

وی تاکید کرد: ‌انگلیس در هر جا قدم نهاده فتنه‌ای به پا کرده و الان استخوان‌هایش در حال فرو ریختن است. امروز انگلیس به کشوری تبدیل شده که تنها می‌تواند به بخش خدماتی‌اش سرویس بدهد چرا که 72 درصد اقتصاد انگلیس خدماتی است.

رحیمی خطاب به این قبیل کشورها گفت: ما از سه هزار سال تاریخ و تمدن صحبت می کنیم شما از چه؟ این اندکی خنده‌دار است.

معاون اول رئیس در پایان سخنانش خلیج فارس را افتخاری برای تمام قومیت‌های ایران از جمله بلوچ، کرد و ترک توصیف کرد.