سرانه فرهنگی هر شهروند سنندجی کمتر از 20 تومان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید مهدی تخت فیروزه شامگاه شنبه در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سنندج، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر سرانه فرهنگی هر شهروند سنندجی در مرکز استان کردستان کمتر از 20 تومان است که این رقم در مقایسه با سایر نقاط کشور بسیار اندک و ناچیز است.

وی عنوان کرد: در حالی در سایر شهرهای کشور به ویژه اطراف سنندج بالغ بر 15 درصد از بودجه شهرداریها به بخش فرهنگ اختصاص پیدا می کند ولی امسال برای اولین بار حدود 1.7 درصد از بودجه شهرداری سنندج به دو بخش فرهنگی و اجتماعی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج غافل شدن از فعالیت های فرهنگی را یک آسیب جدی عنوان کرد و افزود: هر آنچه که مشکل و معضل در جوامع شهری به وجود می آید به دلیل غفلت از توجه به کارهای فرهنگی است و به همین دلیل انتظار می رود که تمامی دستگاه های دولتی در راستای توجه به فعالیت های فرهنگی اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی داشته باشند.

تخت فیروزه گفت: عدم توجه به مسائل فرهنگی در تمامی حوزه ها در شهر سنندج به روشنی واضح است و علیرغم اینکه هم اکنون بالغ بر 25 دستگاه و سازمان دولتی خود را متولی حوزه فرهنگ می دانند ولی میزان اقدامات و برنامه های آنها در حد قابل قبولی قرار ندارد و یا اینکه میزان تاثیرگذاری آن در سطح جامعه اندک است.

وی با اشاره به برنامه ها و اقدامات کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر سنندج در سال گذشته و امسال بیان داشت: شورای شهر سنندج با برگزاری منظم جلسات و با دعوت از چهره های مختلف و اساتید دانشگاه تلاش کرده است که مشکلات فرهنگی در سنندج را شناسایی و برای رفع آنها برنامه ریزی کند.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال جاری و با توجه به اختصاص اعتبار 700 میلیون تومانی به دو بخش فرهنگی و اجتماعی در بودجه شهرداری سنندج اقدامات و برنامه های مناسبی در مرکز استان کردستان اجرایی شود.

در ادامه این جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سنندج برگزار و طی آن محمد محمدی برای مدت یک سال به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.