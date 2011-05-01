به گزارش خبرگزاری مهر در ایلام، سرپرست هیئت کاوشهای نجات‌بخشی باستان‌شناختی محوطه له‌لار حوضه آبگیر سد سیمره در جمع خبرنگاران، ضمن اشاره به اینکه سد سیمره واقع در نیمه شرقی استان ایلام نیز از جمله تأسیسات ایجاد شده توسط وزارت نیرو، بر روی رودخانه‌ای به همین نام است، اظهار داشت: رودخانه سیمره که حاشیه شرقی استان ایلام و جانب غربی استان لرستان را دربرگرفته است، از جمله مهمترین منابع تأمین‌کننده آب (دائمی) این بخش از زاگرس (پشتکوه) است که همواره و در طی ادوار مختلف پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی، از مهمترین عوامل شکل‌گیری استقرارها و فرهنگ‌ها بوده است.



عباس مترجم افزود: محوطه له‌لار واقع در دره‌ای کم‌وسعت، به همین نام در بخش بدره از توابع شهرستان دره‌شهر، از جمله مهمترین و گسترده‌ترین آثار فرهنگی موجود در حوضه آبگیر سد سیمره است که در اواخر اسفندماه سال 1389 و فروردین سال 90، کاوشهای باستان شناختی به منظور نجات بخشی در آن به انجام رسید.



وی با اشاره به اینکه این محوطه بیش از 12 هکتار وسعت دارد و در حاشیه جنوبی رودخانه سیمره شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: موقعیت طبیعی و جغرافیایی این محوطه با توجه به زیست بوم منطقه و شیوه‌های معیشتی و اقتصادی ساکنان این بخش از زاگرس، مناسب و درخور توجه است و به گونه‌ای که امروزه نیز به عنوان مرتعی مناسب و غنی مورد استفاده دامداران قرار می‌گیرد.



مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه همدان گفت: با بررسی سطحی محوطه، آثار و بقایای معماری با پلانی منظم و دقیق، مشهود و مشخص است. وجود چنین پلان و آثار معماری، آن هم در حجمی وسیع و گسترده حدود 12 هکتار، بر اهمیت محوطه افزوده است.



سرپرست هیئت کاوش‌های نجات‌بخشی باستان‌شناختی محوطه له‌لار حوضه آبگیر سد سیمره یادآور شد: با اتمام فصل نخست کاوش‌های باستان‌شناختی محوطه له‌لار، بخشی از فضای معماری با پلان مشخص و یکپارچه در نیمه شمال‌غربی محوطه مورد خوانا‌سازی و مطالعه قرار گرفت و این بخش از فضای معماری با پلان راست گوشه و منظم، از مواد و مصالح قلوه سنگ با ملاط گچ بنا شده است.



وی ادامه داد: فضاهای معماری مانند اتاق‌ها، انبارها، حیاط و ... در راستای شمالی- جنوبی بنا شده است. تمامی فضاها و سازه‌ها در راستای شمال، در امتداد هم قرار گرفته و به طور کلی از پلانی دقیق، منظم و حساب شده برخوردارند.

این کارشناس گفت: با توجه به بخش کاوش شده از محوطه، به نظر می‌رسد که فضاها با توجه به کاربری و موارد مورد استفاده به خوبی از هم تفکیک شده، در عین حال دسترسی به همه فضاهای مرتبط با هم به آسانی صورت می‌پذیرد.



مترجم خاطرنشان کرد: در بخش کاوش شده، در منتهی‌الیه شمال غرب محوطه، اتاقی با ستون‌هایی با مقطع مربع مشخص شد و ظروف سفالی موسوم به ظروف ذخیره (کندو)، از جمله اشیا به دست آمده در نیمه شرقی این فضا است که با توجه به ترد و شکننده بودن و کاربرد این دسته از ظروف، در زمین کار گذاشته شده و تثبیت شده‌اند. در نیمه غربی اتاق، کف اتاق به وسیله ملاط گچ اندود شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ضلع جنوبی این اتاق، فضای معماری دیگری با طول حدود 16 متر و عرض حدود سه متر مشخص شد.



مدیرگروه باستان‌شناسی دانشگاه همدان اظهار داشت: به طور کلی در طی کاوشهای نجات‌بخشی، چهار فضای معماری مرتبط با هم مشخص شد و کاربری این دسته از فضاها با توجه به مواد فرهنگی و آثار مکشوفه از آن‌ها در ارتباط با فعالیت‌های عادی روزمره و فعالیتهای معیشتی است.

مترجم گفت: از سوی دیگر ویژگی‌های معماری پیش گفته این فرض را تقویت می‌کند که محوطه له‌لار را می‌توان خانه‌ای اربابی یا مجموعه‌ای خان‌نشین نامید که در برهه‌ای از زمان توسط خانواده یا طایفه‌ای با وابستگی منسجم و نزدیک، تحت نظارت و امر بزرگی مورد استفاده و سکونت قرار گرفته است.



گفتنی است محوطه له‌لار در 24 شهریورماه سال 1310 به شماره 5 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و امسال هشتادمین سال ثبت این تپه و محوطه تاریخی است.

به گزارش مهر، آبگیری سد سیمره هم اکنون آغاز شده و باید شادهد خداحافظی با صدها اثر تاریخی واقع در پشت سد بود.