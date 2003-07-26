كارنامه اوليه آزمون سراسري 16 و 17 مرداد توزيع مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مدير روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين مطلب افزود: نتايج اوليه آزمون سراسري سال 82 به همراه فرم انتخاب رشته داوطلبان 16و 17 مرداد در سراسر كشور توزيع مي شود.

محمود بسطامي گفت : براساس نتايج اوليه آزمون سراسري امسال 470 هزار نفر از داوطلبان ورود به دانشگاههاي دولتي مجاز به انتخاب رشته شده اند كه د ر روز توزيع كارنامه ، فرم انتخاب رشته و دفترچه شماره دو انتخاب رشته را دريافت مي كنند.

وي افزود: افرادي كه مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسري مي شوند تا 20 مرداد ماه فرصت دارند فرم كامپيوتري انتخاب رشته را تكميل كنند و آن را به همان مراكز توزيع كارنامه تحويل دهند.

وي همچنين اظهاركرد: نتايج نهايي آزمون سراسري امسال دهه سوم شهريور با انتشار ويژه نامه پيك سنجش د رسراس كشور اعلام مي شود و همزمان با آن در سايت اينتر نتي سازمان سنجش آ موزش كشور به آدرس www.sanjesh .org نيزقابل مشاهده است .

گفتني است آزمون سراسري امسال با شركت يك ميليون و 450 هزارو 439 نفر ، 12 تا 14 تيرماه د ر پنج گروه آزمايشي رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي در سراسر كشور برگزار شد.