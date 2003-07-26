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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۱:۰۴

سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد:

كارنامه اوليه آزمون سراسري 16 و 17 مرداد توزيع مي شود

كارنامه اوليه آزمون سراسري 16 و 17 مرداد توزيع مي شود

كارنامه اوليه داوطلبان آزمون سراسري 16 و 17 مرداد در سراسر كشور توزيع مي شود.

به  گزارش  خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري مهر  مدير روابط عمومي  سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام اين مطلب افزود:  نتايج  اوليه آزمون سراسري  سال 82  به  همراه  فرم انتخاب رشته داوطلبان 16و 17 مرداد در سراسر كشور توزيع  مي شود.

 محمود بسطامي گفت : براساس نتايج اوليه آزمون سراسري امسال  470 هزار نفر از داوطلبان ورود به دانشگاههاي دولتي مجاز به انتخاب رشته شده اند كه د ر روز توزيع  كارنامه ، فرم انتخاب رشته و دفترچه شماره دو  انتخاب رشته را دريافت مي كنند.

 وي افزود: افرادي كه مجاز به انتخاب رشته  در آزمون سراسري مي شوند تا 20  مرداد ماه فرصت دارند  فرم كامپيوتري انتخاب رشته را تكميل كنند و آن را به همان مراكز توزيع كارنامه تحويل دهند.

  وي همچنين اظهاركرد: نتايج نهايي آزمون سراسري  امسال دهه سوم شهريور  با انتشار ويژه نامه پيك سنجش  د رسراس كشور اعلام مي شود و همزمان با آن در سايت اينتر نتي سازمان سنجش آ موزش كشور به آدرس www.sanjesh .org  نيزقابل مشاهده است . 

 گفتني است  آزمون سراسري  امسال با شركت يك ميليون و 450 هزارو 439 نفر ، 12 تا 14 تيرماه  د ر پنج  گروه آزمايشي  رياضي و فني ، علوم تجربي ،  علوم انساني ، هنر و زبانهاي  خارجي  در سراسر كشور برگزار شد.

کد مطلب 13015

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