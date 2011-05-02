به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از 4 ماه از سال میلادی 2011 و تقریبا 6 ماه از محاسبه امتیازات رکابزنان در رنکینگ آسیا و جهان، شاهد حفظ رده دوم تیم ملی ایران در رده سنی بزرگسالان و صعود مهدی سهرابی به رده نخست عنوان برترین رکابزن حاضر در تورهای آسیایی به همراه قرار گرفتن تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز در صدر رده بندی تیم‌های قاره کهن بودیم.

این خبر خوشایندترین خبر برای فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان بود. طبق قانون تیم ایران در صورت حفظ صدرنشینی قاره آسیا تا پایان دهمین ماه میلادی سال 2011 می‌تواند سه سهمیه مسلم بخش جاده المپیک لندن را از آن خود کند و برای دومین بار تجربه حضور با یک تیم کامل سه نفره را در بزرگترین رویداد جهان بدست آورد.

زنگی آبادی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در همان روزهای ابتدایی سال 90 خبر قطعی بودن کسب هر سه سهمیه المپیک لندن در بخش جاده را داده بود. وی با اطمینان از این مسئله این طور عنوان کرد:" هنوز مسابقات زیادی در پیش روی رکابزنان است. تور تهران و آذربایجان و تورهای بین‌المللی قاره آسیا. برای امتیاز جمع کردن فرصت داریم. رکابزنان "جاده رو" تا این زمان دو سهمیه خود را مسجل کرده‌اند و در صورت کسب عنوان نخست آسیا قطعا سه سهمیه المپیکی را می‌گیرند."

فدراسیون دوچرخه‌سواری برای اولین بار با اعزام رکابزنان به جام‌های جهانی پیست شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک دراین بخش هم آزمایش کرد. هر چند هنوز برای کسب این سهمیه نیز فرصت باقی است اما باید همان طوریکه تیم‌های باشگاهی برای کسب سهمیه بخش جاده دست به دست هم داده‌اند، در این بخش هم شاهد تلاش مضاعفی باشیم تا دوچرخه‌سواران پیست رو هم برای نخستین بار شانس حضور در المپیک را بدست آورند.

بهنام خسروشاهی بخت اول ایران در کسب سهمیه بخش پیست است. این رکابزن جوان در سه مسابقه جهانی و آسیایی شرکت کرده اما اکتفا کردن به حضور این ورزشکار در همین سه مسابقه کفایت نمی‌کند. با این وجود زنگی آبادی معتقد است که هنوز فرصت باقی است و می‌گوید: "" ما هنوز در بخش پیست شانس کسب سهمیه المپیک را در رشته اومنیوم داریم."

اما در این رده‌بندی مهدی سهرابی رکابزن تیم پتروشیمی تبریز بهترین عملکرد را در میان رکابزنان ایرانی داشت و توانست با یک پله صعود و کسب 188 امتیاز در صدر جدول رده بندی رکابزنان تورهای آسیایی قرار بگیرد. سهرابی که به نوعی برای آخرین بار قصد حضور در المپیک را دارد از ابتدای محاسبه رنکینگ‌های بین‌المللی رکابزنان، عناوین با ارزشی را بدست آورده است. کسب عناوین قهرمانی مرحله اول و ششم تور جلاجاه مالزی، قهرمان طلایی هر 5 مرحله تور بین‌المللی کرمان، قهرمان مراحل دوم، پنجم و هفتم تور تایوان تنها بخشی از افتخارات این رکابزنان در چند ماه گذشته است.

می‌توان رحیم امامی رکابزن تیم دانشگاه آزاد اسلامی را هم یکی دیگر از بهترین دوچرخه‌سواران کشورمان در رده بندی آسیا عنوان کرد. این رکابزن جوان هم موفق به کسب پیراهن کوهستان تور کرمان، عنوان برترین رکابزنان آسیایی تور لانگ کاوی و کسب رده دوم این تور و دریافت پیراهن طلایی تور مانیل شد.

حسین عسگری نماینده دوچرخه سواری ایران درمسابقات تایم تریل المپیک 2008 پکن

پدر این بین پتروشیمی تبریز همچنان سه سال گذشته در صدر جدول رده بندی برترین تیم‌های باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی قرار گرفته و همچنان می‌تازد. رکابزنان پتروشیمی تبریز این روزها با جدیت تمرین می‌کنند تا خود را برای حضور در دو تور داخلی و دو تور بین‌المللی دیگر آماده کنند.

کاظم خاتون‌آبادی سرپرست و مربی تیم پتروشیمی تبریز به حفظ این عنوان تا پایان سال امیدوار است و می‌گوید:" تیم ما تنها به فکر کسب عناوین قهرمانی دو تور بین المللی ایران یعنی تور ریاست جمهوری تهران و آذربایجان هستیم. اگر مشکلی پیش نیاید به طور قطع در تور بین‌المللی اندونزی و چین هایلگ هم شرکت خواهیم کرد تا فاصله امتیازاتمان را با تیم‌های دوم و سوم بیشتر کنیم."

نگاهی به رده بندی کامل رکابزنان در پایان ماه آوریل

تیم پتروشیمی تبریز: 1- مهدی سهرابی، 5- مارکوس ایبگر، 11- توبیاس ارلر، 24- حسین عسگری، 25- بوریس شپلیفسکی، 72- قادر میزبانی و 151- حسین علیزاده

تیم دانشگاه آزاد اسلامی: 8- رحیم امامی، 31- صمد پورسیدی، 42- امیر زرگری، 53- فرشاد صالحیان، 95 علیرضا حقی

تیم سورن تبریز: 32- حسن ملکی، 38- حمید شیری، 90- رامین مهربانی آذر

تیم ولیعصر کرمان: 45- حسین ناطقی ، 109- سید معزالدین سیدرضایی

تیم گاز زنجان: 71- رسول براتی

تیم اردبیل: 117- سیروس هاشم زاده

تیم ملی بزرگسالان کشورمان در پایان این ماه با وجود افزایش امتیاز همچنان بعد از تیم ژاپن در رده دوم قرار دارد. تیم پتروشیمی تبریز هم عنوان نخست را از آن خود کرده است.دانشگاه آزاد اسلامی سوم، سورن تبریز چهاردهم و ولی عصر کرمان بیستم قرار دارد.