عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-آمار تلفات دومین توفان مرگبار آمریکا در تاریخ این کشور به 361 کشته رسید.
-رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه بحرین درباره اوضاع کنونی در کشورهای حوزه خلیج فارس تلفنی گفتگو کرد.
- درگیریهای پراکنده میان نیروهای تایلند و کامبوج همچنان ادامه دارد.
- سخنگوی رژیم لیبی اعلام کرد که در نتیجه حملات هوایی ناتو کوچکترین پسر معمر قذافی و سه نوه وی کشته شدند.
- انفجارهای مرگبار در عراق 13 کشته و 20 مجروح برجا گذاشت.
- اختلال در پخش برنامه پرس تی وی در نایل ست.
- جسد یک کودک بحرینی که با استفاده از گاز اشک آور خفه شده بود، در این کشور پیدا شد.
- رئیس جمهوری یمن توافقنامه شورای همکاری خلیج فارس را برای کناره گیری از قدرت رد کردند.
- مقامات آلمانی از بازداشت 3 مظنون القاعده خبر دادند.
- در نتیجه آتش سوزی در هتلی در چین 10 نفر کشته و 30 نفر مجروح شدند.
- دبیرکل ناتو تهدید معمر قذافی را علیه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی محکوم کرد.
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