هشت نفر در تصادفات شب گذشته کردستان کشته و زخمی شدند

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در دو فقره تصادف رانندگی طی شب گذشته در محورهای سنندج - کامیاران و دیواندره - سقز پنج نفر کشته و سه نفر نیز زخمی شده اند که وضعیت عمومی دو فرد زخمی شده وخیم گزارش شده است.

وی عنوان کرد: در تصادف اول که شامگاه روز گذشته در کیلومتر 32 جاده سنندج به سمت کامیاران روی داد یک دستگاه پیکان سواری شخصی با یک دستگاه پیکان سورای عمومی برخورد که که متاسفانه در این حادثه سه نفر کشته و سه نفر دیگر نیز رخمی شدند.

رئیس پلیس راه استان کردستان گفت: پیکان سواری شخصی که از سمت سنندج به کامیاران در حرکت بود به دلیل سرعت و سبقت غیرمجاز مقصر شناخته شده است.

نادری با اشاره به دیگر حادثه رانندگی در استان که بامداد امروز و حدود ساعت 4 روی داد، یک دستگاه سواری سمند با یک دستگاه پراید برخورد کرد که در این حادثه هر خودرو تنها یک سرنشین داشت و متاسفانه به دلیل شدت برخورد هر دو نفر در محل حادثه کشته شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در کیلومتر یک جاده سقز به دیواندره روی داد، افزود: مقصر بروز این حادثه سواری پراید گزارش شده است.

بر اساس گزارش منابع بیمارستانی سنندج وضعیت عمومی دو فرد زخمی شده در تصادف جاده کامیاران - سنندج وخیم اعلام شده است.