گروس عبدالملکیان شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجموعه شعر جدیدم با عنوان "حفرهها" به زودی توسط نشر چشمه چاپ میشود و در نمایشگاه کتاب تهران به نمایش در میآید. این مجموعه 84 صفحهای در واقع چهارمین دفتر شعرم است که منتشر میشود. "حفرهها" حدود 27 شعر در قالب سپید است که مضامین این اشعار قالبا اجتماعی، فلسفی و عاشقانه هستند.
وی افزود: در سرودن اشعار این مجموعه چند مساله مد نظرم بودند. اول این که شعرها طبیعی و زمینیتر باشند. یک نکته این که اغلب شعرها فضای سینمایی دارند تا برای مخاطب ملموستر باشند. بیشتر شعرهای "حفرهها" حالت روایی دارند و عناصر روایت هم مانند وجه دراماتیک نقش مهمی در این دفتر شعر ایفا میکنند.
عبدالملکیان ادامه داد: سعی کردم زبان شعرهای این مجموعه طبیعی باشد که به فراخور شعرها، زبان و اشعار با هم تطبیق پیدا کردهاند. بعضی از اشعار کمی حالت تاریخی دارند که در این شعرها زبان حالتی آرکائیک پیدا کرده است. در بعضی از مقاطع این مجموعه هم با بازیهای زبانی مواجه هستیم که با فضای شعرهای دو دهه اخیر همگون است. غالب شعرها هم از نظر حجم کمی، متوسط به بالا هستند. البته چند شعر کوتاه هم در این مجموعه به چشم میخورد.
این شاعر درباره حضور آثارش در نمایشگاه گفت: چاپهای جدید سه مجموعه شعر قبلیام هم در نمایشگاه امسال عرضه خواهد شد. چاپ پنجم " پرنده پنهان" توسط دفتر شعر جوان، چاپ هشتم "رنگهای رفته دنیا" توسط نشر آهنگ دیگر و چاپ هفتم "سطرها در تاریکی جا عوض میکنند" توسط انتشارات مروارید برای شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، منتشر خواهند شد.
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