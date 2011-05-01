پربازدیدترین اخبار روز؛ از اخراج پدر اوباما از آمریکا تا حواشی عروسی سلطنتی

خبری که در صدر پربازدیدترین خبرهای امروز جهان قرار گرفته خبری است که مربوط به اخراج پدر رئیس جمهور آمریکا از این کشور در سال 1964 به دلیل فساد است. در آن سالها پدر اوباما در دانشگاه هاروارد در رشته اقتصاد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بود اما از آنجا که دانشگاه هاروارد نسبت به مسائل زندگی خصوصی و همچنین نحوه کسب درآمد اوباما مشکوک بود تصمیم به اخراج وی گرفت و پس از آن نیز پدر اوباما از آمریکا اخراج و به کنیا بازگشت.



پدر باراک اوباما در هنگام تحصیل در هاروارد

این خبر با توجه با اینکه در هفته گذشته شایعاتی مبنی بر آمریکایی نبودن باراک اوباما در رسانه ها منتشر شده بود با استقبال عجیب خوانندگان در سراسر جهان مواجه شده است.

خبر بعدی که توانسته عنوان پربازدیدترین خبر جهان را کسب کند خبری است مربوط به قابل رویت بودن شش سیاره در آسمان که بدون چشم مسلح به راحتی می توان آنها را مشاهده کرد. در سرآغاز این خبر آمده است : اگر در چند هفته آینده صبح زود از خواب بیدار شوید می توانید در امتداد طلوع خورشید شش سیاره را مشاهده کنید.

در دو ماه گذشته تقریبا تمام سیاره ها در پشت خورشید قرار داشتند اما در هفته گذشته و هفته پیش رو آنها در هنگام طلوع خورشید در یک خط و در بالای آن قرار می گیرند بطوری که می توان سیاره های ونوس، ژویپتر، مریخ و عطارد را بدون هیچ زحمتی دید و البته اگر یک تلسکوپ کوچک نیز در اختیار داشته باشد به راحتی اورانوس و نپتون را نیز مشاهده می کنید.

سومین خبر پربازدید امروز مربوط به سود شرکت الکترونیکی "اپل" است. درآمد خالص این شرکت در فاصله زمانی ژانویه تا مارس پنج میلیارد و 990 میلیون دلار است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته میلادی دو برابر رشد داشته است.

خبر پربازدید بعدی خبری است که در بخش اخبار یاهو آمده و با تیتر "معمای ازادواج سلطنتی حل شد" منتشر شده است.

این خبر توسط "توماس کلی" تهیه شده و در آن با استناد به وقایعی که دیروز جمعه در مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس رخ داد به طرح پرسش و پاسخ پرداخته است. سوالهایی همچون "دختر کوچک همراه عروس که مرتبا دستان خود را بر روی گوشهایش می گذاشت چه کسی بود؟" و یا اینکه "آیا در کلیسای وست مینستر ( محل برگزار ازدواج ) درختان معمولی وجود داشت؟" و همچنین پرسش های درباره لباس عروس وموسیقی نواخته شده در مراسم دیروز تلاش شده تا پرسش های موجود در ذهن خوانندگان علاقه مند به این ماجرا را پاسخ بگویند.

نویسنده در پاسخ به پرسش دوم می نویسد : کیت علاقه زیادی به طبیعت دارد از همین رو سفارش داده بود تا در روز عروسی با چهار هزار تن برگ درخت، درختانی را در کلیسای محل عروسی برای وی تهیه کنند.

و اما پنجمین خبر پربازدید امروز مربوط به خبری درباره طوفان آمریکا و کشته شدن بیش از 320 نفر در آن است. این خبر با تیتر "چرا طوفانهای جنوبی تا این حد مرگبار هستند؟" منتشر شده و در آن تلاش شده تا با ذکر عوامل علمی دخیل در شکل گیری طوفانهای آمریکا دلیل قانع کننده ای برای آن بیان شود.