میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد رضا مقدم شنبه شب در دومین جشنواره ملی دانایی خلیج فارس در بوشهر افزود: اکتشافهای جدید انجام گرفته نشان می دهد که وسعت این میادین ومیزان ذخایر آنها بیش از موارد ذکر شده است .

وی اظهارداشت: اهمیت استان بوشهر و منابع نفت وگاز در این استان را در سطح منطقه ای وجهانی بسیار مهم است چرا که سایر میادینی که در خارج از طرح اوپک اقدام به تولید نفت می کنند، در حال خارج شدن از چرخه تولید هستند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت گفت: یافته ها نشان می دهد که گاز در سبد انرژی در آینده دارای جایگاه و ارزش بیشتری نسبت به نفت خواهد بود و از آنجا که کشور ما دارای ذخایر فراوان گاز است نیازمند پژوهشهای کاربردی در این زمینه است .

نماینده ولایت فقیه در استان وامام جمعه بوشهر نیز گفت: فضای رقابتهای توسعه وپیشرفت بین المللی نیازمند یک نهضت و جهاد توسعه و پیشرفت برمبنای دانایی ودانش محوری به ویژه در زمینه حاملهای انرژی است .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: عامل این رشد کسب دانش و فناریهای نوین با حضور جدی در عرصه جنبش نرم افزاری، داشتن کرسیهای بین المللی آزاد اندیشی، خودکفایی علمی در علوم مورد نیاز توسعه وتولید ومرجعیت علمی است .