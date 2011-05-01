ایجاد درآمدهای پایدار نیاز اصلی شهرداری سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماشاالله رضایی شامگاه شنبه در جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سنندج، اظهار داشت: ایجاد درآمدهای پایدار یکی از نیازهای اصلی شهرداری سنندج است و به همین دلیل باید طرح ها و برنامه های مختلفی در این بخش تدوین و اجرایی شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از درآمدهای شهرداری سنندج در بودجه سال 90 از محل اخذ عوارض ساختمانی تامین می شود که این رویه مناسب نیست و نمی توان بر اساس آن برنامه ریزی کرد و باید با اجرای پروژه های مختلف زمینه را برای ایجاد درآمدهای پایدار در شهرداری ایجاد کرد.

عضو شورای اسلامی شهر سنندج افزود: شهر سنندج در حوزه های مختلف توانمندی های ویژه ای دارد که باید با بهره گرفتن از این توانمندی ها به ویژه در حوزه گردشگری و توریسم و اجرای پروژه های مختلف به فکر ایجاد درآمدهای پایدار بود تا بتوان بر اساس درآمدهای حاصل از این کارها روند توسعه و ارتقاء شهر سنندج را تسریع کرد.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همدلی و وحدت در بین اعضای شورای اسلامی شهر سنندج شد و عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی برای کار و خدمت به مردم وحدت و همدلی در بین اعضا شوراست که انتظار می رود تمامی همکاران به این اصل مهم توجه داشته باشند.

وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت های ویژه استاندار کردستان از برنامه ها و اقدامات شورای اسلامی شهر سنندج یادآور شد: پس از انتصاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار کردستان نوع نگاه به شورا تغییر کرده و انتظار می رود که این روند ادامه داشته و تقویت شود.

در ادامه این جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر سنندج برگزار و طی آن محمد محمدی برای مدت یک سال به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.