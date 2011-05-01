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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

تسهیلات ویژه بیمه ای به مناسبت هفته معلم و روز کارگر

تسهیلات ویژه بیمه ای به مناسبت هفته معلم و روز کارگر

نمایندگی 896 بیمه معلم به منظور ارائه خدمات به اقشار مختلف مردم، به مناسبت روز کارگر و هفته معلم تسهیلات ویژه ای برای این دو قشر زحمتکش و تلاشگر جامعه در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رحمت اله سروری مدیر بازرگانی نمایندگی 896 بیمه معلم با اعلام این خبر گفت: اعطای تخفیف ویژه و تقسیط بیمه نامه ها از جمله تسهیلاتی است که به مناسبت هفته معلم و روز کارگر به این دو قشر زحمتکش و تلاشگر ارائه می دهد.

وی با تاکید بر ارائه خدمات بیمه ای به تمامی اقشار مختلف جامعه، تصریح کرد: ما افتخار داریم به عنوان یکی از نمایندگیهای فعال بیمه معلم، بتوانیم رضایت شهروندان و مشتریان خود را با ارائه تسهیلات ویژه تامین کنیم.

سروری با بیان اینکه مشتری مداری را در راس کارهای خود قرار داده ایم، افزود: ما معتقدیم که بهترین تبلیغات، خدماتی است که مردم دریافت می کنند.

مدیر بازرگانی نمایندگی 896 بیمه معلم در تشریح بیمه اقساطی گفت: برای اینکه بیمه گذار بتواند از بیمه نامه خود استفاده کند لازم است که تمام هزینه طی یک فیش نقدی پرداخت شود. ولی ما شرایطی را به وجود آورده ایم که افراد بتوانند تا چند ماه هزینه بیمه نامه خود را قسطی بپردازند و فیش نقدی را ما پرداخت می کنیم.

وی همچنین از اعطای هدایای ارزنده به بیمه گذاران خبر داد و افزود: نمایندگی 896 بیمه معلم به تمامی بیمه گذاران خود هدایای ارزنده ای به عنوان یادگاری اهدا می کند.

کد مطلب 1301549

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