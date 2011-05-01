تدوین دستورالعمل معامله بر مبنای مذاکره/عرضه سوپرمارکت مالی در شعب بانکها

مصطفی امیدقائمی در گفتگوی مشروح با مهر در مورد ایجاد یک تالار برای معاملات فرابورس گفت: قرار است که معاملات فرابورس با استفاده از سیستم و شبکه الکترونیک انجام شود و برنامه ای برای داشتن یک تالار معاملات فرابورس نداریم، یکی از اهداف فرابورس از بین بردن سیستم فیزیکی در معاملات بوده است.

تالار معاملات فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران تاکید کرد: البته شاید در آینده فضایی را برای پاسخگویی بیشتر به سهامداران فرابورسی و یا محلی برای مراجعه شرکتهای فرابورسی در نظر بگیریم، اما این فضا به صورت تالار با استیشن برای استقرار کارگزاران نخواهد بود.

وی با بیان اینکه سیاست سازمان بورس نیز پیاده سازی چنین برنامه ای نیست، افزود: در دنیا نیز چنین برنامه ای اجرا نشده و همه شرکتهای فرابورسی به یک شبکه تبدیل شده اند، این در حالی است که از نظر زیرساختها هیچگونه مشکلی وجود ندارد و سیستم پاسخگو است.

به گفته امیدقائمی معاملات در فرابورس برای سهام شرکتهایی که از سوی سازمان خصوصی سازی معرفی و در بازار سوم انجام می شود، عمدتا به روش مزایده است و بقیه معاملات که مربوط به شرکتهای پذیرفته شده است مانند معاملات شرکتهای بورسی صورت می گیرد.

وی از تهیه دستورالعملی برای انجام معامله بر مبنای مذاکره در فرابورس خبرداد و عنوان کرد: این دستورالعمل به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال و در کمیته تنظیم مقررات سازمان نهایی شده و هم اکنون در دستور کار هیئت مدیره سازمان بورس قرار دارد.

شاخص فرابورس

مدیرعامل فرابورس ایران در مورد طراحی شاخص برای معاملات فرابورس اظهارداشت: برای طراحی شاخص فرابورس باید تعداد شرکتهای فرابورسی زیاد باشد، اگر بخواهیم محاسبه بر اساس شاخص را آغاز کنیم، باید تعداد شرکتهای فرابورسی حداقل به 20 یا 30 شرکت با بلوک و حجم زیاد برسد تا بتوانیم از بین آنها یک شاخص قابل اتکا در آوریم.

وی با بیان اینکه شاخص بورس ارزش کل شاخص بازار را نشان می دهد، تصریح کرد: بسیاری از شرکتهایی که در ارزش کل شاخص بازار قرار دارند، سهم شناور مناسب ندارند، بنابراین چندان قابل اتکا نیستند، اما شاخص فری فلوت یا سهام شناور آزاد می تواند واقعیتها و نوسانات بازار را بهتر نشان دهد.

امیدقائمی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که به مرحله ای برسیم که شرکت یا سهم شناور آزاد مناسب در حد بازار داشته باشیم تا بعد بتوانیم شاخصی را تعریف کنیم که آن شاخص بتواند واقعیتهای بازار را به خوبی نشان دهد، شاخص کل شاید چندان واقعیتهای بازار را نمایان نکند، اما شاخص سهام شناور آزاد واقعیتهای بازار را بهتر بازگو می کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه برای اولین بار است که برای فرابورس شاخص تعریف خواهیم کرد، بنابراین شاخصی تعریف می کنیم که همیشه بتواند واقعیتهای فرابورس را به نحو صحیح و واقعی بیان کند، برای همین لازم است که تعداد شرکتهای فرابورسی بسیار بیشتر باشد و همچنین شرکتهایی با سهم شناور آزاد و حجم و عرضه زیاد در آن حضور داشته باشند، بنابراین هنوز بازار به آن مقطعی که بتوانیم یک شاخص برای آن تعریف کنیم، نرسیده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بورس و فرابورس قابل مقایسه با یکدیگر نیستند، زیرا حوزه فعالیت آنها جدا است، تصریح کرد: شرکتهای بورسی دو برابر شرکتهای فرابورسی با امکانات و قدمت بیشتری هستند.

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

وی در مورد استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس گفت: معاملات این اوراق از 31 شهریور ماه سال گذشته در فرابورس انجام می شود، بر این اساس حجم معاملات اوراق در پایان سال 89 به 61 میلیارد تومان رسید، یعنی حدود 912 هزار برگه با قیمت اسمی 500 هزار تومان طی 62 هزار دفعه با 20 هزار نفر خریدار، مورد معامله قرار گرفته است.

امیدقائمی با بیان اینکه با انتشار اوراق مذکور مخاطبین جدید وارد معاملات و همچنین جذب بانکها می شوند که عمدتا این افراد هم کسانی هستند که پس اندازی ندارند، تصریح کرد: این افراد کسانی هستند که می خواهند از طریق دریافت وام و قرض کردن ملکی را خریداری کنند، این در حالی است که در گذشته در بازار سرمایه ابزاری برای ارائه امکانات به این افراد وجود نداشت.

وی اضافه کرد: معاملات این اوراق ساده و قیمتها شفاف است، همچنین با معامله در فرابورس رانت‌ها و سوء استفاده هایی که در این زمینه قبلا وجود داشت، از بین رفت، در این حالت افرادی که خواستار خرید ملک هستند با مراجعه به فرابورس از طریق استفاده از این تسهیلات صاحب خانه می شوند و این امر کمک بزرگی به قشر عظیمی از افراد جامعه برای خرید یک واحد مسکونی است.

مدیرعامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه استفاده از این تسهیلات در شهرستانها بیشترین نقش را می تواند نسبت به شهرهای بزرگ نظیر تهران ایفا کند، افزود: سقف تسهیلات مذکور 20 میلیون تومان است، بنابراین ممکن است که این میزان تسهیلات در تهران چندان کاربردی نداشته باشد و در شهرستانها مفید واقع می شود.

وی خاطرنشان کرد: هر فردی بدون سپرده گذاری برای خرید واحدهای مسکونی که دارای شرایط دریافت وام مسکن است، می تواند برای دریافت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن با مراجعه به کارگزاران فرابورس اقدام کند، در عین حال معاملات اوراق در شعب بانک مسکن هم انجام می شود، به طوریکه در حدود 500 شعبه بانک مسکن معاملات برخط ویژه اوراق را مستقر کرده ایم.

عرضه اوراق بهادار مالی

امیدقائمی عنوان کرد: برای اولین بار از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن سیستم کامپیوتر بانک و فرابورس به یکدیگر متصل شدند، این زیرساخت می تواند برای بسیاری از عرضه های اوراق بهادار دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که سایر بانکها هم متقاضی استفاده از این سیستم شدند، بنابراین سیستم مذکور پایه عرضه اوراق بهادار مالی یا عرضه سوپرمارکت مالی در کلیه شعب بانکها از این طریق شد.

وی با یادآوری اینکه فراگیری بازار سرمایه و دسترسی سریع مردم به بازار سرمایه از این طریق فراهم شده است، حداکثر مبلغ تسهیلاتی که برای هر واحد مسکونی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را 20 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: هر برگه 500 هزار تومانی 59 هزار تومان فروخته می شود.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن به دفعات نامحدود می تواند مورد معامله قرار گیرد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اوراق در فرابورس به صورت شفاف معامله می شود و عمده افرادی که آن را خریداری می کنند برای خرید ملک است، در این خرید و فروش امکان سفته بازی وایجاد بازار سیاه از بین می رود.

وی با اشاره به کاهش قیمت اوراق از 90 هزار تومان به 60 هزار تومان و حتی در برخی از موارد به 50 هزار تومان گفت: در گذشته برای دریافت وام خرید مسکن باید سپرده گذاری برای مدت یکسال در بانک مسکن صورت می گرفت، اما خرید اوراق بدون سپرده گذاری است.