اوباما؛ فردی سردرگم و مقلد در سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر،"رابرت کاگان" از کارشناسان ارشد بنیاد "کارنگی" در مقاله ای برای روزنامه واشنگتن پست به افزایش ناامیدی ها درباره سیاست خارجی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا و اختلافات موجود میان افراد واقع گرا و ایده آلیست ها پرداخت.

رابرت کاگان در این مقاله نوشت: "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مخلوع مصر ایجاد اصلاحات سیاسی در این کشور را رد کرد اما در نهایت به خواسته مردم برای کناره گیری از قدرت پاسخ مثبت داد. شمار زیادی از مردم مصر با ریختن به خیابانها خواهان برکناری مبارک بودند و در این بازه زمانی واقع گرایان از ایالات متحده خواستند تا به مبارک برای باقی ماندن در مسند قدرت کمک کند اما آیا این اقدام به منافع راهبردی آمریکا خدشه وارد نمی کند؟

کارشناس ارشد بنیاد کارنگی در ادامه به چالش های اوباما در زمینه داخلی و خارجی و وظیفه وی برای بهبود اوضاع اقتصادی و تحولات اخیر در خاورمیانه و آینده روابط ایالات متحده پس از برکناری دیکتاتورها اشاره می کند.

به گفته رابرت کاگان، اوباما فردی خلاق و دارای قدرت بالای تصمیم گیری نیست بلکه فردی بی دقت است و در حقیقت به نظر می رسد منطق وی تقلید کامل عقاید لیبرال است که به مدت 40 سال نظرات نخبگان آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است.

واشنگتن پست همچنین در گزارشی دیگر به اظهارات "ریک سنتوروم" سناتور برجسته جمهوریخواه آمریکا درباره سیاست خارجی اوباما پرداخت و نوشت: دولت کنونی آمریکا از زیر بار مسئولیت برای دفاع و ارتقای آزادی مردم شانه خالی کرده است و اوباما در زمینه سیاست خارجی سردرگم است.

واشنگتن پست همچنین در تحلیلی به قلم "مایکل گرسن" تحت عنوان "عدم تصمیم گیری اوباما در قبال خاورمیانه" نوشت: باراک اوباما در قبال خاورمیانه اشتباهات زیادی داشته و نمی توان اشتباهات را صرفا مربوط به بی تجربگی دانست. هر شخص از اشتباهاتش درس می گیرد، اما ظاهرا اوباما بر این باور است که اصلا اشتباهی رخ نداده است.