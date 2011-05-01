سفر یک ساعته وزیر صنایع و معادن به ایلام برای کلنگ زنی یک پروژه

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وزیر صنایع و معادن که شب گذشته از فرودگاه دزفول وارد شهرستان دهلران از توابع استان ایلام شد در حضور یک ساعته خود، پروژه ای را افتتاح کرد.

وی که برای سفر به شهرستانهای جنوبی استان ایلام سفر کرده بود، در این سفر به سئوالات چند خبرنگار دهلران که در این برنامه حاضر شده بود، پاسخ نداد.

وی که حضوری یک ساعته در شهرستان دهلران داشت با کلنگ زنی پروژه ای که در ساعت 9 شب انجام شد از فرودگاه دزفول در 80 کیلومتری شهرستان دهلران، به تهران بازگشت.

به نظر می رسد این حضور یک ساعته برای استانی که در محرومیت صنعتی به سر می برد کافی نیست و پروژه های بزرگ صنعتی استان ایلام از جمله کارخانه سیمانهای متعدد و هشت کارخانه بزرگ صنعتی که در نقطه صفر هستند، باید مورد توجه بیشتر وزیر و مسئولان قرار بگیرد..