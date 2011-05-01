اسلام خواهی محور تحولات منطقه است/ تأکید بر دیپلماسی عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بین المللی" ادیان، حقوق بشر و زنان" عصر شنبه 10 اردیبهشت با حضور نمایندگانی از 50 سازمان غیردولتی زنان ایران و برخی از نمایندگان سایر کشورها با هدف اعلام حمایت از قیامهای مردمی مسلمانان منطقه خاورمیانه و نیز اعلام شکواییه رسمی به مجامع جهانی در مورد نقض حقوق زنان و کودکان در این کشورها در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

الهیان: اسلام خواهی محور تحولات منطقه

دکتر زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون سازمانهای مردم نهاد طی سخنانی با اشاره به فجایع انسانی در کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه لیبی و بحرین گفت: در تحولات منطقه محور حرکت، مردم هستند و محور مطالبات اسلام خواهی، عدالت طلبی و استکبارستیزی است.

وی با اشاره به تبلیغات منفی ضد ایران در جهت به حاشیه کشاندن تحولات آزادی بخش و اسلام خواهانه مردم منطقه، تأکید کرد: بعد از حرکت مردم ایران و انقلاب اسلامی مبارزه با صهیونیست به یک فرهنگ تبدیل شد و فرهنگ مقاومت شکل گرفت که ثمرات آن را در منطقه می بینیم.

دکتر الهیان " اسلام خواهی" را محور تحولات منطقه خواند و گفت: به همین دلیل است که مردم تا پای جان در برابر این خواسته خویش ایستاده اند و وقتی در این راه خون می دهند بطور قطع این حرکت وابسته به اعتقادات است.

وی خودجوشی و حضور فراگیر زنان را از شاخصهای حرکتهای اخیر در منطقه است به ویژه در بحرین توصیف کرد و با تأکید بر دیپلماسی عمومی در این شرایط افزود: در شرایط فعلی باید اولویت ما دیپلماسی عمومی باشد چون شاید به دلیل پروژه های ایران هراسی و بحث اختلاف سنی و شیعه دستگاه دیپلماسی سیاسی ما دارای محدودیت باشد تا این شبهات در منطقه شکل نگیرد.

در دیپلماسی عمومی اولویت در ارتباط با ملتها است و نه تعامل با دولتها

الهیان با بیان اینکه در دیپلماسی عمومی اولویت در ارتباط با ملتها است و نه تعامل با دولتها، افزود: در شرایط فعلی ما می توانیم به صورت سازمان یافته با ملتهای منطقه ارتباط برقرار کنیم که این مسئله در برخی از کشورها مثل مصر فراهم است.



وی با اشاره به مکاتبات مختلف مجلس شورای اسلامی با مجامع بین المللی در دفاع از حقوق مردم منطقه بر نقش ویژه سازمانهای مردم نهاد برای فشار بر مجامع بین المللی از طریق فعالیتهای شبکه ای به ویژه در فضای مجازی تأکید کرد.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی بر لزوم هماهنگی میان نهادها و سازمانهای مختلف کشور در کنار سازمانهای غیردولتی در جهت حمایت از مردم مظلوم منطقه تأکید کرد و افزود: هماهنگی دستگاهها در این زمینه منجر به هم افزایی می شود و در اینجا دیکر ملاحظات ساختاری را باید کنار گذاشت.

وی به رفتار دوگانه کشورهای غربی در قبال حقوق بشر اشاره کرد و گفت: اگر تا دیروز کشوهای غربی ابزار حقوق بشر را در دست داشتند و از آن استفاده سیاسی می کردند اما امروز در مورد کشتار زنان و کودکان و تجاوزها و شکنجه ها موضع سکوت می گیرند؛ این چه حقوق بشری است که اینگونه دوگانه عمل می کند.

دکتر الهیان در پایان با اشاره به چراغ سبز آمریکا به عربستان برای حمله به مردم بحرین تصریح کرد: امروز ابزار کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر همین حقوق بشر است که باید این دوگانگی را در عرصه حقوق بشر دنبال کنیم و محور اساسی ما در قبال این سکوت و این فجایع همین حقوق بشر و حقوق زنان می تواند باشد.

حجازی: گزارشهای تکان دهنده و دلخراش نسبت به شکنجه زنان و کودکان در بحرین

صدیقه حجازی مدیر اداره کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست گفت: حوادث مهمی که در حال حاضر در منطقه خاورمیانه در جریان است از جهتی شیرین و گوارا و از سویی ناگوار است؛ از این جهت که بیداری اسلامی در منطقه چنان نشو و نما پیدا کرده که امروزه ما شاهد آثار آن هستیم و از این جهت ناگوار است که فجایع بسیار سخت و دلخراشی را مسلمانان این منطقه تحمل می کنند. وی با انتقاد از سکوت رسانه های جهانی وابسته به بنگاههای رسانه ای صهیونیست، در قبال فجایع انسانی در لیبی و بحرین تأکید کرد: عمق فاجعه و مظلومیت به حدی است که بخش ناچیزی از آن که در رسانه ها منتشر می شود دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. حجازی با اشاره به فعالیت خیرخواهانه سازمانهای غیردولتی زنان در حوزه اجتماعی و جهانی، بهترین و رساترین فریاد را حضور و تلاش همین سازمانهای غیردولتی دانست و گفت: امروز سازمانهای غیردولتی می توانند فارغ از محدودیتها و مصلحت اندیشی های برخی حکام و مجامع بین المللی، آزادانه مسؤلیت خود را ایفا کنند. مدیر اداره کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تحقق اهداف سازمانهای مردمی را در جهت دفاع از مظلومین جهان به ویژه کودکان و زنان مظلوم منطقه را مستلزم هم افزایی و هماهنگی دانست و گفت: آمارهای تکان دهنده ای از بحرین گزارش شده است که بیش از 100 زن بحرینی زندانی شده و از سرنوشت آنها اطلاعی نیست. وی با انتقاد از سکوت کشورهای غربی و مدعیان حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان در قبال فجایع بحرین یادآور شد: فشار بر مجامع بین المللی از سوی سازمانهای غیردولتی یکی از راههای توقف جنایات انسانی در کشورهای منطقه است. دکتر خزعلی: انتقاد از انفعال کنفرانس کشورهای اسلامی

دکتر خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز طی سخنانی حرکتهای اخیر در کشورهای اسلامی را الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانست و با اشاره به حوادث دلخراش کشتار و شکنجه مردم مظلوم منطقه به دست آل سعود و آل خلیفه گفت: نیروهای مردمی از سراسر جهان و مؤمنین به همه ادیان آسمانی رسالتی عظیمی بر عهده دارند که تمام جهان مخاطب آنها است. ما باید به رسالت دینی خود و وظیفه انسانی و فطری خویش عمل کنیم و از مظلومان عالم و منطقه به ویژه زنان و کودکان دفاع کنیم.

وی بر لزوم روشنگری در ایام حج نسبت به حوادث تأکید کرد و افزود: با برپایی برنامه های فرهنگی و تبلیغی از طریق سازمانهای مردم نهاد در جهت بیداری اسلامی و تحکیم وحدت میان مسلمانان جهان می توانیم گامهای مثبتی برداریم، علاوه بر آن با مشارکت سازمانهای مردم نهاد کالاهای رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی را می توانیم تحریم کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این نشست لاویان کاشانی از هموطنان کلیمی کشورمان در قالب سروده ای با اشاره به بزرگان و مقدسات ادیان الهی به دفاع از مردم منطقه به ویژه مردم بحرین پرداخت.

همچنین آقای موسوی البحرینی از مبارزان بحرینی مقیم ایران نیز طی سخنانی با ارائه گزارشی از فجایع انسانی که بر مردم بحرین به ویژه بر سر زنان و کودکان از سوی آل خلیفه و آل سعود می رود، انقلاب بحرین را با شرایط خاصی که دارد متفاوت از دیگر انقلابهای منطقه خواند و گفت: در هیچ یک از انقلابهای منطقه اماکن مذهبی نظیر مساجد و حسینیه ها تخریب نشد و مجروحین از بیمارستانها ربوده نشدند و به کودکان و زنان حمله و شکنجه نشدند به جز بحرین، در هیچ یک از انقلابهای اخیر در منطقه برای سرکوب معترضین از نیروهای نظامی دیگر کشورها استفاده نشد الا بحرین.

وی از احتمال تخریب 300 مسجد دیگر در بحرین خبر داد و با اشاره به فجایع انسانی که بر کودکان و زنان و مردان بحرینی وارد می شود از ایجاد کمپین یک میلیون امضا در حمایت از مردم بحرین خبر داد و گفت: در این کمپین خودجوش بین المللی ضمن حمایت از خیزش اسلامی در منطقه خطاب به آقای بان کی مون دبیر سازمان ملل بر توقف سریع کشتار مردم بی دفاع و به رسمیت شناختن حق مردم بر سرنوشت خویش تأکید شده است.

در این نشست برخی نمایندگان سازمانهای غیردولتی زنان نیز طی سخنانی با ارائه راهکارهایی آمادگی خود را برای مشارکت در حمایت از حرکت مردمی ملتهای اسلامی به ویژه مردم مظلوم بحرین اعلام کردند.