اینتر در کورس قهرمانی باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اینتر در هفته سی و پنجم رقابت های سری آ با نتیجه 2 بر یک در زمین سسنا به یک برتری دیرهنگام رسید. "ایگور بودان" در دقیقه 56 برای سسنا گل زد و جامپولو پاتزینی دو بار در وقت های اضافی بازی موفق شد دروازه تیم میزبان را باز کند تا این تیم همچنان در کورس قهرمانی رقابت های فصل جاری باقی بماند.

ناپولی در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با تک گل دقیقه 83 مارک هامسیک مقابل میهمان خود جنوآ پیروز شد. هفته سی و پنجم رقابت های سری آ امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* میلان - بولونیا

* کاتانیا - کالیاری

* کیه‌وو - لچه

* فیورنتینا - اودینزه

* پارما - پالرمو

* سمپدوریا - برشا

* باری - رم

لاتزیو و یوونتوس دوشنبه شب آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- میلان 74 امتیاز

2- اینتر 69 امتیاز - یک بازی بیشتر

3- ناپولی 68 امتیاز - یک بازی بیشتر

4- لاتزیو 60 امتیاز

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18-لچه 35 امتیاز

19- برشا 30 امتیاز

20- باری 21 امتیاز