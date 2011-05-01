ایران مرکز فرآوری چای منطقه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد رضا رحیمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با کمک دولت به چایکاران شمالی دست مفسدان و برخی افراد سودجو از بازار چای کشور قطع شده است، بیان داشت: دولت برای کمک به چای کاران وارد کار شد و با ارائه تسهیلات به آنها و خرید محصولات آنها وضعیت چای را ساماندهی کرد.

رحیمی با اشاره به اینک واردات چای از کشورهای همسایه ضربه مهلکی را بر پیکره چای کاران کشور وارد کرده بود، اظهارداشت: برخی با استفاده از رانتها و ایجاد تنش در بازار سعی در فروش چای های نامرغوب وارداتی داشتند که دولت با ورود به موقع توانست صنعت چای کشور را دوباره احیا کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: طی توافقات صورت گرفته با سرمایه گذاران کشور کنیا در آینده ایران به فرآوری چای در منطقه تبدیل خواهد شد و ارزش افسوده خوبی عاید کشور خواهد شد.

بندرشهید رجایی به مهمترین بندر منطقه تبدیل خواهد شد

وی با بیان اینکه توسعه راه های مواصلاتی از مهمترین برنامه های دولت دهم به حساب می آید، عنوان کرد: کارگروه ویژه جهت پویایی ترانزیت در دولت تشکیل شده و طی تصمیمات دولت بندرشهید رجایی به مهمترین بندر منطقه تبدیل خواهد شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: تمامی راه های زمینی شرق به غرب و شمال به جنوب متصل است اما برای به دست آوردن ترانزیت منطقه و ایجاد اشتغال پایدار در کشور همچنان نیازمند احداث بزرگراه و آزاد راه در کشور هستیم.

مشکلات راه آهن باید مرتفع شود

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سهم راه آهن از ترانزیت در کشور 14 درصد است، افزود: سهم ناچیز راه آهن از ترانزیت کالا در کشور نشاندهنده آن است که همچنان مشکلاتی در راه آهن کشور وجود دارد و دولت سعی خواهد کرد با حمایتهای خود این مشکلات را مرتفع نماید.

وی گفت: اتصال خط راه آهن ایران از ترکیه به اروپا و از شمال کشور به آسیای میانه و جابه جایی کالا در این مسیرها می تواند ایران را به اروپا و سایر کشورها متصل کرده و سهم ایران را در جذب ترانزیت کالا افزایش دهد، چراکه با احداث خطوط ریلی جدید زمان جابه جایی کالا به حداقل خواهد رسید و صاحبان کالا به جای استفاده از کامیون و کشتی روبه سوی راه آهن خواهند آورد.

جلوی سواستفاده کنندگان ترانزیت گرفته خواهد شد

به گفته رحیمی، با ایجاد راه های مواصلاتی جدید در کشور سعی خواهیم کرد تا سهم ایران از ترانزیت کالا را تا پایان دولت دهم از 9.5 میلیون تن به 40 میلیون تن برسانیم که این امر با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی و حمایتهای مجلس به نتیجه خواهد رسید.